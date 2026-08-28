Ντουπλάντις για Καραλή: «Η μάχη πάνω από τα 6,20 μέτρα ήταν τρελή»

Ο Μόντο Ντουπλάντις μίλησε για τη συναρπαστική μονομαχία με τον Εμμανουήλ Καραλή στη Ζυρίχη και τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ τους.

Ντουπλάντις για Καραλή: «Η μάχη πάνω από τα 6,20 μέτρα ήταν τρελή»
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Μία ακόμη συναρπαστική μονομαχία στο επί κοντώ χάρισαν ο Μόντο Ντουπλάντις και ο Εμμανουήλ Καραλής, αυτή τη φορά στη Ζυρίχη.

Ο Σουηδός πρωταθλητής ήταν εκείνος που κατέκτησε την πρώτη θέση, όμως ο Έλληνας άλτης ήταν αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις, καθώς σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Η κόντρα μεταξύ των δύο αθλητών έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα «δίδυμα» του παγκόσμιου στίβου, με τον έναν να ωθεί τον άλλον σε ολοένα και υψηλότερες επιδόσεις.

Ο Ντουπλάντις, μάλιστα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη μεγάλη μάχη που έδωσε με τον Καραλή. Μιλώντας στο SVT μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, αναφέρθηκε με χαρακτηριστικό τρόπο στην ένταση του μεταξύ τους συναγωνισμού.

«Ο ανταγωνισμός με τον Μανόλο πάνω από τα 6,20 μέτρα ήταν τρελός. Ήταν πραγματικά μια μεγάλη μάχη», ανέφερε ο κορυφαίος άλτης του επί κοντώ.

Η νέα μονομαχία των δύο πρωταθλητών στη Ζυρίχη αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στην αθλητική τους αντιπαλότητα, η οποία συνεχώς εξελίσσεται, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στην επόμενη συνάντησή τους.

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