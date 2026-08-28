Conference League: Πού θα δείτε την κλήρωση του Παναθηναϊκού στη League Phase - Οι πιθανοί αντίπαλοι
Ο Παναθηναϊκός μαθαίνει τους έξι αντιπάλους του στη League Phase του Conference League.
Η ώρα της κλήρωσης έφτασε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος το μεσημέρι της Παρασκευής (28/08) θα μάθει τους έξι αντιπάλους του στη League Phase του Conference League.
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στο Μονακό, στο πλαίσιο της κοινής τελετής της UEFA για το Europa League και το Conference League, η οποία θα ξεκινήσει στις 14:00 ώρα Ελλάδας.
Οι «πράσινοι» θα μάθουν τις έξι ομάδες που θα αντιμετωπίσουν στη League Phase, όπου θα δώσουν συνολικά έξι παιχνίδια, τρία εντός και τρία εκτός έδρας.
Η κλήρωση του Conference League θα μεταδοθεί ζωντανά από το COSMOTE SPORT 1 HD.
Συνοπτικά, τα γκρουπ δυναμικότητας:
|1ο γκρουπ
|2ο γκρουπ
|3ο γκρουπ
|4ο γκρουπ
|5ο γκρουπ
|6ο γκρουπ
|Αταλάντα
|Μίντιλαντ
|Λουγκάνο
|Σεντ Τρούιντεν
|Ρίγα
|Τουν
|Μπράγκα
|Ερ. Αστέρας
|Χετάφε
|Μπραν
|Χάιντουκ
|ΤΣΣΚΑ Σόφιας
|Άγιαξ
|Γάνδη
|Κουόπιο
|Χαρτς
|Γιάμπλονετς
|Κάουνο
|Φράιμπουργκ
|Παναθηναϊκός
|Τβέντε
|Καϊράτ Αλμάτι
|Νόρτζελαντ
|Μίαλμπι
|Μονακό
|Πάφος
|Λίνκολν Ρεντ Ιμπς
|Ουνιβερσιτατέα
|Ίντερ Εσκάλδες
|Ιμπέρια Τιφλ.
|Κοπεγχάγη
|Μπράιτον
|Μπόρατς
|Τραμπζονσπόρ
|Άαρχους
|Εγκνάτια