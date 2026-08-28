Conference League: Πού θα δείτε την κλήρωση του Παναθηναϊκού στη League Phase - Οι πιθανοί αντίπαλοι

Η ώρα της κλήρωσης έφτασε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος το μεσημέρι της Παρασκευής (28/08) θα μάθει τους έξι αντιπάλους του στη League Phase του Conference League.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στο Μονακό, στο πλαίσιο της κοινής τελετής της UEFA για το Europa League και το Conference League, η οποία θα ξεκινήσει στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Οι «πράσινοι» θα μάθουν τις έξι ομάδες που θα αντιμετωπίσουν στη League Phase, όπου θα δώσουν συνολικά έξι παιχνίδια, τρία εντός και τρία εκτός έδρας.

Η κλήρωση του Conference League θα μεταδοθεί ζωντανά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Συνοπτικά, τα γκρουπ δυναμικότητας: