Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (28/08) - «Ανάσταση» και «Δηλητήριο»
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (28/08).
Θέση στη League Phase του Conference League έκλεισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε «Ανάσταση με Ντέσερς», μια και ο δυναμικός επιθετικός ήταν ο πρωταγωνιστής των «πράσινων» στην ρεβάνς με την Χράντετς Κράλοβε.
Παράλληλα, ο ΟΦΗ πέρασε πανηγυρικά στη League Phase του Europa League και είναι «Ομάδα… δηλητήριο», τη στιγμή που «Καραλής από άλλον πλανήτη» συνεχίζει να πιέζει τον Ντουπλάντις στο επί κοντώ.