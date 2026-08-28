Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (28/08) - «Ανάσταση» και «Δηλητήριο»

Θέση στη League Phase του Conference League έκλεισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε «Ανάσταση με Ντέσερς», μια και ο δυναμικός επιθετικός ήταν ο πρωταγωνιστής των «πράσινων» στην ρεβάνς με την Χράντετς Κράλοβε.

Παράλληλα, ο ΟΦΗ πέρασε πανηγυρικά στη League Phase του Europa League και είναι «Ομάδα… δηλητήριο», τη στιγμή που «Καραλής από άλλον πλανήτη» συνεχίζει να πιέζει τον Ντουπλάντις στο επί κοντώ.

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