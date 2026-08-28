Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (28/08) - «Ανάσταση» και «Δηλητήριο»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (28/08). 

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (28/08) - «Ανάσταση» και «Δηλητήριο»
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Θέση στη League Phase του Conference League έκλεισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε «Ανάσταση με Ντέσερς», μια και ο δυναμικός επιθετικός ήταν ο πρωταγωνιστής των «πράσινων» στην ρεβάνς με την Χράντετς Κράλοβε.

Παράλληλα, ο ΟΦΗ πέρασε πανηγυρικά στη League Phase του Europa League και είναι «Ομάδα… δηλητήριο», τη στιγμή που «Καραλής από άλλον πλανήτη» συνεχίζει να πιέζει τον Ντουπλάντις στο επί κοντώ.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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