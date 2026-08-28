Ο Έλληνας πρωταθλητής συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στο επί κοντώ, καταρρίπτοντας ξανά το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 6,20 μ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο ελληνικό άλμα επί κοντώ, καταρρίπτοντας επανειλημμένα το πανελλήνιο ρεκόρ.

Με σκληρή δουλειά, συνέπεια και εντυπωσιακές επιδόσεις, ο Έλληνας πρωταθλητής ανεβάζει συνεχώς τον πήχη, εξελίσσοντας διαρκώς τα όριά του και αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές του στίβου.

Κάθε νέο ρεκόρ αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στην πορεία του, αλλά και για το ελληνικό άλμα επί κοντώ.

Την Πέμπτη (27/08), ο Εμμανουήλ Καραλής απογειώθηκε στα 6,20 μ., καταρρίπτοντας ένα ακόμη πανελλήνιο ρεκόρ και δείχνοντας πως πλέον… ο ουρανός είναι το μόνο του όριο.

Δείτε όλα τα πανελλήνια ρεκόρ του:

29/06/2024 - 5,93 μ. / Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου

25/08/2024 - 6,00 μ. / Diamond League

22/02/2025 - 6,01 μ. / Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού

28/02/2025 - 6,02 μ. / All Star Perche

22/03/2025 - 6,05 μ. / Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου

28/02/2026 - 6,07 μ. / Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού

28/02/2026 - 6,17 μ. / Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού

27/08/2026 - 6,20 μ. / Wanda Diamond League Final