Τεντόγλου & Καραλής: Μια φιλία που μας θυμίζει ότι μπορούμε να χαιρόμαστε με τη χαρά του άλλου

Είναι τελικά πολύ όμορφο το να βλέπεις δύο ανθρώπους να πετυχαίνουν, παρόλα αυτά υπάρχει και κάτι ακόμη πιο ωραίο. Να βλέπεις τον έναν να χαίρεται πραγματικά με την επιτυχία του άλλου. Και αν υπάρχει ένα bromance στον ελληνικό αθλητισμό που έχει καταφέρει να μας το θυμίσει αυτό με τον πιο αυθεντικό τρόπο, είναι εκείνο του Μίλτου Τεντόγλου και του Εμμανουήλ Καραλή.

Οι δυο τους έχουν μάθει πλέον να μας προσφέρουν στιγμές που δεν έχουν απαραίτητα σχέση με τα μετάλλια, τα ρεκόρ και τις επιδόσεις τους. Έχουν σχέση με κάτι πολύ πιο απλό και, τελικά, πολύ πιο σημαντικό: τη φιλία.

Δεν είναι μόνο οι τελευταίες εικόνες από τη Ζυρίχη, όπου μετά το Diamond League, όπου ο Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση στο μήκος με 8,45 μ. και ο Καραλής τη δεύτερη θέση στο άλμα επί κοντώ με 6,20 μ., συντρίβοντας παράλληλα το πανελλήνιο ρεκόρ, οι δύο πρωταθλητές άφησαν για λίγο στην άκρη τα αγωνιστικά και βγήκαν να διασκεδάσουν.

Ο Καραλής, μάλιστα, φρόντισε να μοιραστεί ένα στιγμιότυπο από τη βραδιά. Και κάπως έτσι, ανάμεσα σε ένα story και μια έξοδο μετά τον αγώνα, ήρθε ξανά στο προσκήνιο κάτι που έχουμε δει πολλές φορές από τους δυο τους: η επιτυχία του ενός δεν μειώνει τη χαρά του άλλου. Αντιθέτως την πολλαπλασιάζει.

Και αυτό, αν το καλοσκεφτείς, είναι ένα μάθημα που αξίζει να κρατήσουμε.

https://www.instagram.com/p/DcjiJOmOeaM/

Να χαίρεσαι πραγματικά με τη χαρά του άλλου

Είναι πολύ εύκολο να είσαι φίλος κάποιου όταν όλα πηγαίνουν καλά και για τους δύο. Το πραγματικό τεστ, όμως, έρχεται όταν ο άνθρωπος δίπλα σου πετυχαίνει κάτι που θα ήθελες και εσύ.

Ο Τεντόγλου και ο Καραλής μοιάζουν να έχουν καταφέρει κάτι που δεν είναι καθόλου αυτονόητο: να βλέπει ο ένας την επιτυχία του άλλου σαν λόγο για να χαμογελάσει και όχι σαν υπενθύμιση για το τι δεν έχει πετύχει ο ίδιος, αλλά ωθώντας ο ένας τον άλλον προς την καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους.

Η φιλία τους έχει και μια ακόμη ενδιαφέρουσα πλευρά. Οι δυο τους είναι αθλητές υψηλού επιπέδου, άρα ζουν σε έναν κόσμο όπου η σύγκριση είναι σχεδόν καθημερινή υπόθεση.

Ποιος πήγε ψηλότερα ή πιο μακριά ή ποιος έκανε ρεκόρ ή κέρδισε θέση στο βάθρο. Η σχέση τους δείχνει ότι ο υγιής ανταγωνισμός δεν χρειάζεται να δημιουργεί απόσταση, αλλά λειτουργεί με ευεργετικό τρόπο και για τους δύο. Διότι αν θέλει κάποιος να λέγεται πραγματικά κολλητός σου πρέπει να θέλει να σε δει να φτάνεις ψηλά.

Η αντρική φιλία δεν χρειάζεται πολλές κουβέντες

Έχουμε μάθει κάπως να αντιμετωπίζουμε την αντρική φιλία σαν μια σχέση που εκφράζεται κυρίως με πειράγματα, μπίρες και ένα «όλα καλά;» μόνο που δεν είναι μόνο αυτό.

Είναι να είσαι εκεί όταν ο άλλος χρειάζεται στήριξη. Να τον εμψυχώνεις όταν αποτυγχάνει. Να πανηγυρίζεις όταν πετυχαίνει. Να μπορείς να τον πειράξεις όταν χρειάζεται να ξεκολλήσει. Και, κυρίως, να μη φοβάσαι να του δείξεις ότι είσαι χαρούμενος για εκείνον.

Ο Καραλής πανηγυρίζει για τον Τεντόγλου, και το αντίστροφο. Όταν ο ένας τον πειράζει, ο άλλος ανταποδίδει. Και κάπου ανάμεσα στα αστεία, τις προκλήσεις, τα μετάλλια και τα ρεκόρ, έχει δημιουργηθεί κάτι που είναι πολύ μεγαλύτερο από τον αθλητισμό. Ένα σπουδαίο παράδειγμα αντρικής φιλίας.

Και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που κάθε φορά που βλέπουμε τους δυο τους μαζί χαμογελάμε κι εμείς. Διότι πάνω από όλα, βλέπουμε δύο ανθρώπους που μας θυμίζουν κάτι που η καθημερινότητα συχνά μας κάνει να ξεχνάμε. Ότι η επιτυχία του φίλου σου δεν σημαίνει ότι μειώνει και τη δική σου, εφόσον είναι πιο λαμπρή. Εάν παραδειγματίζεσαι από εκείνον, και δεν τον φθονείς, μόνο ψηλά μόνο ψηλά μπορείς να φτάσεις. Και γιατί όχι, κάποια στιγμή να τον ξεπεράσεις.