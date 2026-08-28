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Europa League: Πώς λειτουργεί η League Phase

Ολυμπιακός και ΟΦΗ ετοιμάζονται για το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και το Onsports σας παρουσιάζει τον τρόπο διεξαγωγής της League Phase στο Europa League.

Europa League: Πώς λειτουργεί η League Phase
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Το Europa League βρίσκεται για τρίτη διαδοχική σεζόν στο νέο format των 36 ομάδων, με τη διοργάνωση να έχει πλέον διαφορετική μορφή σε σχέση με το παρελθόν.

Οι παραδοσιακοί όμιλοι έχουν καταργηθεί και όλες οι ομάδες συμμετέχουν σε μία ενιαία βαθμολογία, παρότι δεν αντιμετωπίζουν τους ίδιους αντιπάλους.

Κάθε σύλλογος δίνει συνολικά οκτώ παιχνίδια, απέναντι σε οκτώ διαφορετικές ομάδες.

Με την ολοκλήρωση των οκτώ αγωνιστικών, η τελική κατάταξη καθορίζει και την πορεία κάθε ομάδας στη διοργάνωση:

Οι θέσεις 1-8 εξασφαλίζουν απευθείας την πρόκριση στη φάση των 16. Οι θέσεις 9-24 οδηγούν στα knockout phase playoffs, όπου οι ομάδες θα διεκδικήσουν τα οκτώ εναπομείναντα εισιτήρια για τη φάση των 16. Οι θέσεις 25-36 σηματοδοτούν το τέλος της ευρωπαϊκής πορείας για τις συγκεκριμένες ομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα μεταφοράς από το Europa League στο Conference League.

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