Conference League: Με Φράιμπουργκ και Μπράιτον ο Παναθηναϊκός - Οι αντίπαλοι των «πράσινων»
Το «τριφύλλι» έμαθε τους αντιπάλους του στο Conference League.
Ο Παναθηναϊκός έπειτα από... θρίλερ προκρίθηκε στη League Phase του Conference League, με το «τριφύλλι» να μαθαίνει σήμερα τους αντιπάλους του.
Οι «πράσινοι» έχουν μία καλή πρόκληση μπροστά τους προκειμένου να πάρουν την απευθείας πρόκριση στους «16», καθώς κληρώθηκαν με Φράιμπουργκ, Μπράιτον, Μπόρατς, Καϊράτ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Νόρτζελαντ.
Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού
Φράιμπουργκ (εκτός)
Μπράιτον (εντός)
Μπόρατς (εντός)
Καϊράτ (εκτός)
ΤΣΣΚΑ Σόφιας (εντός)
Νόρτζελαντ (εκτός)
Οι ημερομηνίες της League Phase
1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026