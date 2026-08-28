Conference League: Με Φράιμπουργκ και Μπράιτον ο Παναθηναϊκός - Οι αντίπαλοι των «πράσινων»

Ο Παναθηναϊκός έπειτα από... θρίλερ προκρίθηκε στη League Phase του Conference League, με το «τριφύλλι» να μαθαίνει σήμερα τους αντιπάλους του.

Οι «πράσινοι» έχουν μία καλή πρόκληση μπροστά τους προκειμένου να πάρουν την απευθείας πρόκριση στους «16», καθώς κληρώθηκαν με Φράιμπουργκ, Μπράιτον, Μπόρατς, Καϊράτ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Νόρτζελαντ.

Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού

Φράιμπουργκ (εκτός)

Μπράιτον (εντός)

Μπόρατς (εντός)

Καϊράτ (εκτός)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (εντός)

Νόρτζελαντ (εκτός)

Οι ημερομηνίες της League Phase

1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026