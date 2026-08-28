· Ατλέτικο Μαδρίτης

Απίστευτο: Προσκόμισε στην Ατλέτικο έγγραφο που αναφέρει ότι έχει κατάθλιψη ο Άλβαρες

Η ψυχική υγεία του Χούλιαν Άλβαρες είναι χειρότερη από ποτέ σύμφωνα με τον Αργεντινό.

Απίστευτο: Προσκόμισε στην Ατλέτικο έγγραφο που αναφέρει ότι έχει κατάθλιψη ο Άλβαρες
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Σε ιδιαίτερα δύσκολη φάση φαίνεται πως βρίσκεται ο Χούλιαν Άλβαρες, καθώς η υπόθεση της πιθανής μετακίνησής του από την Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρτσελόνα έχει πάρει πλέον διαστάσεις που ξεπερνούν το αγωνιστικό σκέλος.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Αργεντινός επιθετικός αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την ψυχική του υγεία, γεγονός που φέρεται να έχει επηρεάσει ακόμη και την παρουσία του στις τελευταίες προπονήσεις της Ατλέτικο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 26χρονος στράικερ έχει προσκομίσει στην ομάδα ιατρική γνωμάτευση από ψυχίατρο, προκειμένου να τεκμηριώσει την κατάσταση που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα.

Την ίδια στιγμή, η επιθυμία του να αποχωρήσει από τη Μαδρίτη και να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα παραμένει, ωστόσο η Ατλέτικο δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής τη συγκατάθεσή της για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Το κλίμα γύρω από τον Άλβαρες έχει επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο από την αντίδραση μερίδας οπαδών της Ατλέτικο. Ο Αργεντινός έχει βρεθεί στο στόχαστρο αποδοκιμασιών, ενώ σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα έχει δεχθεί ακόμη και απειλές, με το περιστατικό να επαναλαμβάνεται μετά την απώλεια βαθμών απέναντι στη Βιγιαρεάλ.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κατάσταση για τον διεθνή επιθετικό εμφανίζεται ιδιαίτερα δύσκολη, την ώρα που το μέλλον του παραμένει στον αέρα και το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κομμάτι της υπόθεσης.

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