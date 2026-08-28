Ολυμπιακός: «Χαλάει του Πέντερσεν - Κίνηση για τον Ντοντό της Φιορεντίνα»

Αλλαγή δεδομένων προκύπτει στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού για το δεξί άκρο της άμυνας. Παρότι ο Μάρκους Πέντερσεν βρέθηκε στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά της μετακίνησής του, η υπόθεση φαίνεται πως δεν θα προχωρήσει.

Σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές οδηγήθηκε σε αδιέξοδο, με τους «ερυθρόλευκους» να εγκαταλείπουν την περίπτωση του Νορβηγού διεθνούς και να εξετάζουν πλέον άλλη λύση για την ενίσχυση της συγκεκριμένης θέσης.

Στο προσκήνιο βρίσκεται το όνομα του Ντοντό. Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ ανήκει στη Φιορεντίνα και έχει συμβόλαιο με τον ιταλικό σύλλογο έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Ολυμπιακός καλείται πλέον να κινηθεί άμεσα για τον αντικαταστάτη του Πέντερσεν, με τον Ντοντό να αποτελεί, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, την εναλλακτική επιλογή που έχει ξεχωρίσει.