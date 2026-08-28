Η νίκη 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας στη ρεβάνς των Play Offs των προκριματικών στη Νέα Φιλαδέλφεια αποτέλεσε το «εισιτήριο» για τη League Phase του Champions League, με τον κόσμο της ομάδας να πανηγυρίζει μία μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία, απολαμβάνοντας παράλληλα μία εντυπωσιακή ποδοσφαιρική παράσταση.

Το 3-0 του πρώτου ημιχρόνου έκρινε ουσιαστικά την αναμέτρηση, με τον Λούκα Γιόβιτς να ανοίγει το σκορ και τον Μπάρναμπας Βάργκα να βρίσκει δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα. Το 4-0 στο 55ο λεπτό, με εκτέλεση πέναλτι του Ραζβάν Μαρίν, αποτέλεσε το επιστέγασμα της νίκης-πρόκρισης.

Κάπου εκεί άρχισε για τα καλά το «πάρτι» στην εξέδρα, με τον κόσμο της ΑΕΚ να πανηγυρίζει την επιστροφή της ομάδας στη League Phase του Champions League.

Στο τέλος της βραδιάς, ομάδα και κόσμος γιόρτασαν μαζί τη μεγάλη επιτυχία, με την κάμερα του AEK TV να βρίσκεται στην καρδιά όλων αυτών των στιγμών.