Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς που επέστρεψε και λατρεύει τα μεγάλα ματς (vids)

Ο Σίριλ Ντέσερς δεν χρειάστηκε πολλά για να θυμίσει στον Παναθηναϊκό γιατί επένδυσε πάνω του. Χρειάστηκε μόλις μία μεγάλη στιγμή.

Μετά από περίπου έξι μήνες μακριά από την αγωνιστική δράση, ο Νιγηριανός επιθετικός επέστρεψε στα γήπεδα και μέσα σε ελάχιστο χρόνο κατάφερε να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να στείλει την μπάλα στα δίχτυα όταν η πίεση βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

Και κάπως έτσι, ο Ντέσερς μετατράπηκε από έναν ποδοσφαιριστή που περίμενε υπομονετικά την επιστροφή του σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού.

Από την αμφισβήτηση στη «λύτρωση»

Η πρώτη του σεζόν στα πράσινα δεν ήταν αυτή που θα ήθελε. Οι τραυματισμοί περιόρισαν σημαντικά την παρουσία του, με τον Ντέσερς να ολοκληρώνει τη χρονιά με 15 συμμετοχές και 4 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Όμως οι αριθμοί από μόνοι τους δεν λένε ολόκληρη την ιστορία. Γιατί τα γκολ του ήρθαν σε στιγμές που είχαν τη δική τους σημασία.

Στο πρωτάθλημα βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα και η μία ήταν απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ σκόραρε και στο Κύπελλο Ελλάδας. Και μετά ήρθε η μεγάλη επιστροφή.

Ο Ντέσερς γύρισε από την πολύμηνη απουσία του και δεν χρειάστηκε περίοδο προσαρμογής. Στο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ 1948 μπήκε ως αλλαγή και στην παράταση πέτυχε το γκολ που έδωσε στον Παναθηναϊκό το προβάδισμα και ουσιαστικά τον έφερε αγκαλιά με την πρόκριση.

241 ημέρες μετά το προηγούμενο γκολ του, ο Ντέσερς επέστρεψε με τον δικό του τρόπο. Με γκολ.

Και μετά ήρθε η Χράντετς

Αν όμως η επιστροφή του στη Βουλγαρία ήταν το πρώτο μήνυμα, η εμφάνισή του απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε ήταν η επιβεβαίωση.

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να παλέψει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για την πρόκριση. Και όταν το παιχνίδι έφτασε στην παράταση, ο Ντέσερς ήταν και πάλι εκεί.

Σκόραρε, έδωσε λύσεις, κέρδισε το πέναλτι στις καθυστερήσεις της παράτασης και ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση. Ψύχραιμα, αποφασιστικά, με την αυτοπεποίθηση ενός φορ που ξέρει ότι τέτοιες στιγμές είναι φτιαγμένες για εκείνον.

Το αποτέλεσμα; Ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference League και ο Ντέσερς στον ρόλο του απόλυτου πρωταγωνιστή.

Δεν είναι απλώς τα γκολ

Και εδώ βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη αξία του Ντέσερς. Δεν είναι μόνο ότι σκοράρει. Είναι ότι εμφανίζεται όταν χρειάζεται.

Είναι ο επιθετικός που μπορεί να περάσει μεγάλο διάστημα χωρίς να έχει αγωνιστεί και, όταν έρθει η ώρα, να μπει στο γήπεδο και να αλλάξει την ιστορία ενός αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός περίμενε μήνες για να τον έχει ξανά διαθέσιμο. Και ο Ντέσερς φρόντισε να ανταμείψει αυτή την αναμονή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Δύο διαφορετικά παιχνίδια, δύο κρίσιμες στιγμές, δύο φορές η μπάλα στα δίχτυα.

Και πλέον το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και δεν είναι άλλο από το ότι ο Ντέσερς επέστρεψε.

Ο φορ που μπορεί να αλλάξει το επίπεδο του Παναθηναϊκού

Η νέα σεζόν βρίσκει τον Παναθηναϊκό με έναν Ντέσερς διαφορετικό.

Πιο έτοιμο, πιο αποφασισμένο και με τεράστια... δίψα να καλύψει τον χαμένο χρόνο.

Το «τριφύλλι» δεν απέκτησε απλώς έναν ακόμη επιθετικό. Απέκτησε έναν φορ που μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς στην περιοχή, να τελειώσει φάσεις και, κυρίως, να σηκώσει το βάρος των μεγάλων παιχνιδιών.

Και μέχρι τώρα, ο Ντέσερς δείχνει πως έχει ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό.

Ξέρει να βρίσκει δίχτυα. Ξέρει να αντέχει την πίεση. Ξέρει να εμφανίζεται όταν όλα κρίνονται.

Ο Παναθηναϊκός τον περίμενε κι εκείνος τον δικαίωσε. Και αν η εκκίνησή του στη νέα σεζόν αποτελεί προμήνυμα για τη συνέχεια, τότε οι «πράσινοι» έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν, γιατί ο «killer» τους είναι ξανά εδώ.