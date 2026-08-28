Europa League: Δύσκολη κλήρωση για τον ΟΦΗ - Οι αντίπαλοι των Κρητικών

Ο ΟΦΗ ζει το όνειρό του, καθώς για πρώτη φορά μετέχει σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με τους Κρητικούς να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League.

Οι Ομιλήτες είχαν μία αρκετά δύσκολη κλήρωση, καθώς αντιμετωπίσουν τις Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Ρεν, Άντερλεχτ, Στουρμ Γκρατς, Λεχ Πόζναν,

Οι αντίπαλοι του ΟΦΗ

Λεβερκούζεν (εντός)

Μπενφίκα (εκτός)

Ρεν (εκτός)

Άντερχεχτ (εντός)

Στουρμ Γκρατς (εκτός)

Λεχ Πόζναν (εντός)

Χοφενχάιμ (εντός)

Χάποελ Μπερ Σεβά (εκτός)

Οι ημερομηνίες της League Phase

1η αγωνιστική: 16/17 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027