Europa League: Δύσκολη κλήρωση για τον ΟΦΗ - Οι αντίπαλοι των Κρητικών
Οι Κρητικοί έμαθαν τους αντιπάλους τους στο Europa League.
Ο ΟΦΗ ζει το όνειρό του, καθώς για πρώτη φορά μετέχει σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με τους Κρητικούς να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League.
Οι Ομιλήτες είχαν μία αρκετά δύσκολη κλήρωση, καθώς αντιμετωπίσουν τις Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Ρεν, Άντερλεχτ, Στουρμ Γκρατς, Λεχ Πόζναν,
Οι αντίπαλοι του ΟΦΗ
Λεβερκούζεν (εντός)
Μπενφίκα (εκτός)
Ρεν (εκτός)
Άντερχεχτ (εντός)
Στουρμ Γκρατς (εκτός)
Λεχ Πόζναν (εντός)
Χοφενχάιμ (εντός)
Χάποελ Μπερ Σεβά (εκτός)
Οι ημερομηνίες της League Phase
1η αγωνιστική: 16/17 Σεπτεμβρίου 2026
2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027
8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027