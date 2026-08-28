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Μπούσης: «Απίστευτη στιγμή για εμάς - Ο ουρανός είναι το όριο»

Ο ιδιοκτήτης των Κρητικών δεν έκρυψε την χαρά του για τη συμμετοχή της ομάδας στο Europa League.

Μπούσης: «Απίστευτη στιγμή για εμάς - Ο ουρανός είναι το όριο»
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Τους οκτώ αντιπάλους που θα βρεθούν στον δρόμο του στη League Phase του Europa League έμαθε το μεσημέρι της Παρασκευής (28/08) ο ΟΦΗ, μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης στο Μονακό.

Η ευρωπαϊκή πρόκληση των Κρητικών αποκτά πλέον συγκεκριμένη μορφή, με την ομάδα να γνωρίζει τις αναμετρήσεις που θα κληθεί να δώσει στο νέο format της διοργάνωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ιδιοκτήτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, μαζί με τον γιο του, Δημήτρη, μίλησαν στην κάμερα της COSMOTE TV, αναφερόμενοι στους στόχους και στις φιλοδοξίες που υπάρχουν για τη φετινή ευρωπαϊκή πορεία.

Στις δηλώσεις τους στάθηκαν στη σημασία της παρουσίας του ΟΦΗ σε αυτό το επίπεδο και εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για όσα μπορεί να πετύχει η κρητική ομάδα απέναντι σε δυνατούς ευρωπαϊκούς αντιπάλους

Αναλυτικά όσα είπε ο Μιχάλης Μπούσης

«Είναι μία απίστευτη στιγμή για εμάς, για την ομάδα, για όλο το νησί, για τους φιλάθλους και την οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι μας στήριξαν και εύχομαι να κάνουμε περήφανη την Ελλάδα, όλο το νησί και τους οπαδούς του ΟΦΗ».

Σε ερώτηση για τον στόχο που έχει ο ΟΦΗ στη διοργάνωση, ο Μπούσης δεν θέλησε να βάλει… ταβάνι στις φιλοδοξίες της ομάδας:

«Για εμένα, sky is the limit. Ο ουρανός είναι το όριο. Ο Μαρινάκης μάς έδειξε τον δρόμο, ότι στην Ελλάδα οι ελληνικές ομάδες μπορούν να πιστέψουν πως μπορούν να κάνουν αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός.

Η κατάκτηση του Conference League βοήθησε την Ελλάδα να ονειρευτεί. Και οι υπόλοιπες ομάδες, όπως τώρα η ΑΕΚ, εμείς, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, πρέπει να προσπαθήσουμε για το καλύτερο.

Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, να προχωρήσουμε μπροστά και να κάνουμε το ποδόσφαιρο ακόμη πιο όμορφο στην Ελλάδα».

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