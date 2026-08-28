Μαρινάκης: «Πάμε να πάρουμε το Europa League - Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να παίζει με γιόμες»

Ο Ολυμπιακός γνωρίζει πλέον το πρόγραμμα και τους αντιπάλους που θα βρει απέναντί του στη League Phase του Europa League, σε μια ευρωπαϊκή διαδρομή που περιλαμβάνει οκτώ διαφορετικές προκλήσεις.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν στο «Γ. Καραϊσκάκης» τις Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και Χοφενχάιμ, ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσουν τις Μαρσέιγ, Ρεν, Τσέλιε και Τορένσε.

Στο Μονακό για τη διαδικασία της κλήρωσης βρέθηκε και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε μετά την ολοκλήρωσή της για τη φετινή ευρωπαϊκή πρόκληση.

Ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών δεν έκρυψε τις υψηλές βλέψεις της ομάδας, θέτοντας ξεκάθαρα τον πήχη για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Όπως τόνισε, ο Ολυμπιακός δεν θέλει απλώς να συμμετάσχει στη League Phase, αλλά έχει ως μεγάλο στόχο να προχωρήσει όσο περισσότερο γίνεται και να διεκδικήσει την παρουσία του μέχρι το τέλος του Europa League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης

«Με τη Μίλαν είχαμε ξαναπαίξει και είχαμε προκριθεί. Μια μεγάλη ομάδα, όπως και η Μαρσέιγ και η Ρεν. Είναι μια κλήρωη που τουλάχιστον τέσσερις ομάδες είναι μεγάλες και άλλες τέσσερις ομάδες που ο Ολυμπιακός μπορεί να τις κερδίσει.

Ο Ολυμπιακός και την εμπειρία έχει και μέχρι το τέλος των μεταγραφών θα αποκτήσουμε ότι λείπει από την ομάδα αυτή τη στιγμή. Το όνειρό μας είναι να πάμε all the way στο Europa. Παίκτες με την εμπειρία έχουμε, ο Μεντιλίμπαρ το έχει κάνει και στο Europa και στο Conference. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, οπότε γιατί όχι;»

Για τις μεταγραφές: «Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι στην Ελλάδα είναι ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο θεωρείται ότι βρίσκεται και πραγματικότητα είναι στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας στην Ευρώπη. Πολύ καλοί παίκτες σε μικρή ηλικία δεν είναι πρώτη τους επιλογή να παίξουν στην Ελλάδα. Συζητιούνται διάφορα από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα πώς γίνεται μια μεταγραφή.

Δεν υπάρχει παίκτης νεαρός με ποιότητα που στην αρχή των μεταγραφών να θέλει να παίξει στην Ελλάδα. Για αυτό πρέπει να περιμένουμε τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών. Έχουμε ένα αβαντάζ, ότι είμαστε ιδιοκτήτηες της Νότιγχαμ, και πολλοί παίκτες έχουν όνειρο να παίξουν στην Αγγλία και σκέφτονται ότι αν παίξουν καλά μπορούν να κάνουν το βήμα κάτι που μας βοηθάει με πολλούς παίκτες.

Εμείς κάθε ημέρα κάνουμε υπέρβαση. Και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ προσπαθούν να κάνουν την υπέρβαση, δεν είναι εύκολο. Πληρώσαμε τη ρήτρα του Πουέρτα και αυτός δεν έρχεται, θέλει να πάει στην Μπενφίκα, τι άλλο μπορείς να κάνεις;»

Για το στιλ παιχνιδιού: «Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, να πιέζει συνέχεια. Όταν κερδίσαμε το Κόνφερενς το πρέσινγκ ήταν το βασικό συστατικό της επιτυχίας μας. Ο Ολυμπιακός δεν είναι για να παίζει με γιόμες από τον τερματοφύλακα και τους αμυντικούς, όπως είδαμε την περσινή χρονιά.

Πρέπει να παίξουμε διαφορετικά και έχουμε τους παίκτες να παίξουμε διαφορετικά. Ο Μεντιλίμπαρ ξέρει να το κάνει. Τον εμπιστευόμαστε, τον στηρίζουμε, προχωράμε ενωμένοι για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το Europa League.

Όταν θα το πιστέψουμε όλοι θα το πράξουμε. Από το 2010 το έλεγα, άλλοι γελούσαν, μετά το πίστεψαν περισσότεροι. Το είχα πει και στα παιδιά στο Youth League, όταν κερδίζεις ομάδες με καλό ποδόσφαιρο, μπορείς να το πράξεις».