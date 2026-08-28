Europa League: Πότε ξεκινά τη League Phase ο Ολυμπιακός και τα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια

Οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν το «παρών» στη διαδικασία της κλήρωσης της League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και έμαθαν τα… εμπόδια που θα βρουν μπροστά τους, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη League Phase τις Μίλαν, Μαρσέιγ, Σπάρτα Πράγας, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χοφένχαϊμ και Τορεένσε. Οι «ερυθρόλευκοι» θα κάνουν πρεμιέρα στα μέσα του Σεπτεμβρίου και θα μάθουν το πλήρες πρόγραμμα την Κυριακή (30/08) όταν ολοκληρωθούν όλες οι επαφές με τους συλλόγους και την UEFA.

Σύμφωνα με τον τρόπο διεξαγωγής του Europa League, οι Πειραιώτες θα δώσουν τέσσερα ματς στην έδρα τους, το «Γ. Καραϊσκάκης» και άλλα τόσα εκτός έδρας. Συγκεκριμένα, στο φαληρικό γήπεδο ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τις Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και Χοφενχάιμ, ενώ μακριά από το Λιμάνι θα αντιμετωπίσει τις Μαρσέιγ, Ρεν, Τσέλιε και Τορεένσε.

Οι ημερομηνίες της League Phase