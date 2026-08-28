Στη Λεγανές με δανεισμό από την Κόμο ο Μοράτα

Ο Άλβαρο Μοράτα συμφώνησε προφορικά με τη Λεγανές και ετοιμάζεται να αγωνιστεί στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.

Στη Λεγανές με δανεισμό από την Κόμο ο Μοράτα
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Ο Άλβαρο Μοράτα έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τη Λεγανές και αναμένεται να αγωνιστεί στη Segunda Division.

Ο Ισπανός επιθετικός έχει ήδη ταξιδέψει, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η συμφωνία προβλέπει τον δανεισμό του από την Κόμο, με τον Ισπανό στράικερ να επιστρέφει έτσι στην πατρίδα του για να κάνει μία νέα αρχή.

Στο Euro 2024, ο Μοράτα ήταν βασικός και αρχηγός της εθνικής Ισπανίας στην πορεία της μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου. Με το περιβραχιόνιο στο μπράτσο, ο Μοράτα σήκωσε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά τη νίκη της «Ρόχα» επί της Αγγλίας στον τελικό του Βερολίνου.

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