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Ρεάλ Μαδρίτης: Ενίσχυση στη ρακέτα με τον Ντέιμιαν Τζόουνς

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει την ενίσχυσή της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ντέιμιαν Τζόουνς. Ο Αμερικανός σέντερ, με δύο πρωταθλήματα NBA στο ενεργητικό του, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τη «βασίλισσα».

Ρεάλ Μαδρίτης: Ενίσχυση στη ρακέτα με τον Ντέιμιαν Τζόουνς
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H Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέιμιαν Τζόουνς, με τον 30χρονο σέντερ να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-27.

Ο Τζόουνς διαθέτει σημαντική εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο, έχοντας κατακτήσει δύο πρωταθλήματα NBA με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, το 2017 και το 2018.

Συνολικά, ο Αμερικανός έχει αγωνιστεί σε 293 παιχνίδια του NBA, φορώντας μεταξύ άλλων τις φανέλες των Γουόριορς, Ατλάντα Χοκς, Σακραμέντο Κινγκς, Φίνιξ Σανς, Λος Άντζελες Λέικερς, Γιούτα Τζαζ και Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο Πουέρτο Ρίκο με τους Βακέρος ντε Μπαγιαμόν, με τους οποίους μάλιστα κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ντέιμιαν Τζόουνς ήρθαν σε συμφωνία, με τον σέντερ να γίνεται παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-2027.

Δις πρωταθλητής του NBA με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, το 2017 και το 2018, ο Τζόουνς διαθέτει μεγάλη εμπειρία από το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, έχοντας αγωνιστεί σε 293 παιχνίδια του NBA με τις φανέλες των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Ατλάντα Χοκς, Σακραμέντο Κινγκς, Φίνιξ Σανς, Λος Άντζελες Λέικερς, Γιούτα Τζαζ και Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο Ντέιμιαν Τζόουνς έρχεται στη Ρεάλ Μαδρίτης από τους Βακέρος ντε Μπαγιαμόν, με τους οποίους μόλις κατέκτησε το πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο».

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