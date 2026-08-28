Το μήνυμα του Νίστρουπ: «Μέρος της ταυτότητάς μας το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο»

Ο Νίστρουπ, μάλιστα, τόνισε πως περιμένει να δει και να αισθανθεί τη συμπαράσταση του κόσμου, στο ματς της Δευτέρα (31/8) με τον Λεβαδειακό εκτός έδρας.

Το μήνυμα του Νίστρουπ:

«Γεια σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού.

Συγχαρητήρια σε όλους για την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Έχουμε ενδιαφέροντες αντιπάλους μπροστά μας, με διαφορετικά αγωνιστικά στυλ και ποδοσφαιρικές κουλτούρες. Όλοι ξέρουμε πως το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι μέρος της ταυτότητάς μας και θέλουμε να μοιραστούμε τις ευρωπαϊκές νύχτες μαζί σας.

Όμως για τώρα, οι παίκτες και το staff, έχουν ένα σκοπό, να κάνουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο εγχώριο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο.

Ήδη περιμένουμε να δούμε και να αισθανθούμε την συμπαράστασή σας εναντίον του Λεβαδειακού, το απόγευμα της Δευτέρας.

Τζέικομπ Νίστρουπ».