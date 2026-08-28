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Μεσογειακοί Αγώνες: Ήττα για την Εθνική πόλο από το Μαυροβούνιο με 16-14

Με ήττα ξεκίνησε η Εθνική πόλο ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα, καθώς το Μαυροβούνιο επικράτησε με 16-14 στην πρεμιέρα του Α' ομίλου.

Μεσογειακοί Αγώνες: Ήττα για την Εθνική πόλο από το Μαυροβούνιο με 16-14
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Η Εθνική Ελλάδας πόλο ανδρών δεν κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα, γνωρίζοντας την ήττα με 16-14 από το Μαυροβούνιο.

Η ελληνική ομάδα βρέθηκε από νωρίς να κυνηγά στο σκορ. Το Μαυροβούνιο πήρε προβάδισμα με 4-3 στο πρώτο οκτάλεπτο και στη δεύτερη περίοδο κατάφερε να διευρύνει τη διαφορά. Με επιμέρους σκορ 5-2, οι Μαυροβούνιοι πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 9-5.

Στο δεύτερο μισό η Ελλάδα παρουσίασε καλύτερη εικόνα και προσπάθησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης. Στην τρίτη περίοδο επικράτησε με 4-3 και μείωσε σε 12-9, ενώ στην τελευταία περίοδο συνέχισε την αντεπίθεσή της, κερδίζοντας και το επιμέρους σκορ με 5-4.

Η προσπάθεια, ωστόσο, δεν ήταν αρκετή για να καλυφθεί η διαφορά του πρώτου ημιχρόνου, με το Μαυροβούνιο να διατηρεί το προβάδισμα και να παίρνει τελικά τη νίκη με 16-14.

Κορυφαίος σκόρερ για την Ελλάδα ήταν ο αρχηγός Βαγγέλης Πούρος, ο οποίος πέτυχε έξι γκολ σε δέκα προσπάθειες. Τρία τέρματα πρόσθεσε ο Σπύρος Λυκούδης, δύο ο Χρήστος Λασκαρίδης, ενώ από ένα γκολ σημείωσαν οι Νίκος Καστρινάκης, Σεμίρ Σπάχιτς και Σταύρος Ζουζούνης.

Η Εθνική ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14/31 σουτ (45%), ενώ το Μαυροβούνιο είχε 16/31 (52%). Στη συνέχεια του Α' ομίλου ακολουθούν οι αναμετρήσεις με Σερβία και Σλοβενία.

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