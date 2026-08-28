Βόλος: Η αποστολή για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή

Τον Ηρακλή φιλοξενεί ο Βόλος στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 19:30.

Ο Κώστας Μπράτσος έχει στη διάθεσή του 21 ποδοσφαιριστές για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, με στόχο την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά η αποστολή:

Σιαμπάνης, Κοσέλεφ, Μύγας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Ατζιάκουα, Μεντίλ, Λυκουρίνος, Τσοκάνης, Φάμπιο, Γκαραβέλας, Μπάρε, Κόμπα, Γρόσδης, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Χαραλαμπόγλου, Ουρτάδο.