Βόλος: Η αποστολή για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή

Ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League (29/08, 19:30), με τον Κώστα Μπράτσο να ανακοινώνει την αποστολή της ομάδας.

Βόλος: Η αποστολή για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή
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Τον Ηρακλή φιλοξενεί ο Βόλος στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 19:30.

Ο Κώστας Μπράτσος έχει στη διάθεσή του 21 ποδοσφαιριστές για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, με στόχο την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά η αποστολή:

Σιαμπάνης, Κοσέλεφ, Μύγας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Ατζιάκουα, Μεντίλ, Λυκουρίνος, Τσοκάνης, Φάμπιο, Γκαραβέλας, Μπάρε, Κόμπα, Γρόσδης, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Χαραλαμπόγλου, Ουρτάδο.

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