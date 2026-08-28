MundoBasket 2027: Αποφασιστικό βήμα πρόκρισης για Τουρκία και Σερβία, παρέμεινε στο «κόλπο» η Βοσνία

Σε μονόπρακτο εξελίχθηκε η αναμέτρηση της Τουρκίας με τη Λιθουανία για τον 10ο όμιλο των προκριματικών του MundoBasket 2027, με το σύνολο του Εργκίν Αταμάν να επικρατεί με 94-66, κάνοντας το 7/7 στον όμιλο και εξασφαλίζοντας, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την παρουσία του στα παρκέ του Κατάρ.

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Τζέντι Όσμαν, με τον φόργουορντ του ΠΑΟΚ σε 21' λεπτά παρουσίας του να πετυχαίνει 22 πόντους (4/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5/6 βολές), ενώ μάζεψε και έξι ριμπάουντ.

Στην αντίπερα όχθη η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις «έπεσε» στο 3-4 και πλέον κυνηγάει ένα θαύμα για να βρεθεί στη Ντόχα.

Στο Βελιγράδι, η Σερβία «διέλυσε» την αδύναμη Ισλανδία, επικρατώντας με 102-73 και βελτιώνοντας το ρεκόρ της στο 5-2.

Σαν σε... προπόνηση, η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς είχε σε εξαιρετικό βράδυ τον Νίκολα Τανάσκοβιτς, ο οποίος σκόραρε 23 πόντους, μαζεύοντας και 5 ριμπάουντ. Στις παρυφές του double-double βρέθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ σε ρηχά νερά κινήθηκε ο Νίκολα Γιόκιτς, με τον άσο των Ντένβερ Νάγκετς να πετυχαίνει 6 πόντους σε 23' λεπτά συμμετοχής.

Τέλος, στο πιο αμφίρροπο παιχνίδι του ομίλου η Βοσνία έκαμψε την αντίσταση της Ιταλίας, παίρνοντας μεγάλη νίκη με 78-76 στην Τούζλα.

Με μπροστάρη τον απίθανο Γιουσούφ Νούρκιτς (25 πόντοι, 14 ριμπάουντ) η χώρα των Βαλκανίων διατήρησε μεν ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης, ωστόσο έχει ακόμη πολύ δρόμο ακόμη προκειμένου να βρεθεί στην τελική τριάδα του γκρουπ.

Η βαθμολογία του ομίλου:

1. Τουρκία 7-0

2. Σερβία 5-2

3. Ιταλία 5-2

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4. Λιθουανία 3-4

5. Βοσνία 3-4

6. Ισλανδία 3-4