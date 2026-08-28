· Παναθηναϊκός

Ανεβάζει το θερμόμετρο ο Ουναΐ με τριφύλλια και πράσινες καρδιές (pics)

Ο Αζεντίν Ουναΐ σχολίασε με τριφύλλι και πράσινη καρδιά την ανακοίνωση του Ιμράν Λούζα, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους φίλους των «πράσινων».

Ανεβάζει το θερμόμετρο ο Ουναΐ με τριφύλλια και πράσινες καρδιές (pics)
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Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τον Ιμράν Λούζα, το νέο μεταγραφικό του απόκτημα για τη μεσαία γραμμή, δημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο στους λογαριασμούς τους στα social media.

Ανάμεσα σε εκείνους που αντέδρασαν στην ανάρτηση ήταν και ο Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός μέσος άφησε το δικό του σχόλιο κάτω από το βίντεο της παρουσίασης του συμπατριώτη του, χρησιμοποιώντας ένα τριφύλλι και μία πράσινη καρδιά.

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Η κίνηση αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι τον αποθεώνουν και τον παρακαλούν να γυρίσει. Την ίδια ώρα, τα τελευταία 24ωρα έχουν κυκλοφορήσει αντικρουόμενες πληροφορίες για την επόμενη ημέρα στην καριέρα του.

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Αρχικά, δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο Ουναΐ θα ταξίδευε στο Άμστερνταμ προκειμένου να συζητήσει με τον Άγιαξ, ενώ στη συνέχεια μέσα ενημέρωσης από το Μαρόκο έκαναν λόγο ακόμη και για συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες πληροφορίες διαψεύστηκαν από την Καταλονία, με τα σχετικά ρεπορτάζ να αναφέρουν πως ο παίκτης δεν έχει λάβει άδεια από τη Χιρόνα και πως, ως εκ τούτου, η προοπτική μετακίνησής του στον «Αίαντα» δεν προχωρά.

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