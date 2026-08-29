Premier League: Η Χαλ διπλασίασε τις νίκες της στο πρωτάθλημα με «κέρβερο» Τζολάκη

Σε ένα παιχνίδι με έντονες μονομαχίες και ποδοσφαιρικό... ξύλο, η Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη «δραπέτευσε» με το 1-0 από την έδρα της Κόβεντρι, κάνοντας το 2/2 στην επιστροφή της στα σαλόνια της Premier League.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας δήλωσε «παρών» όποτε χρειάστηκε, διατηρώντας το μηδέν με σπουδαίες επεμβάσεις, ενώ ο Μίλαρ σημείωσε το χρυσό τέρμα στο τελευταίο δεκάλεπτο, χαρίζοντας το τρίποντο στην ομάδα του Σεργκέι Γιακίροβιτς.

Από την άλλη, έντονος είναι ο προβληματισμός στις τάξεις της ομάδας του Φρανκ Λάμπαρντ, καθώς μετρούν δύο σερί ήττες στην επάνοδό τους στην κορυφαία κατηγορία μετά από 25 χρόνια.

Η Κόβεντρι μπήκε δυνατά στο παιχνίδι αναζητώντας την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως η Χαλ αμύνθηκε αποτελεσματικά και σταδιακά έφερε το ματς στα μέτρα της.

Η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους ανήκε στους γηπεδούχους στο 38', όταν μετά από προσπάθεια του Τσάουνα, ο Αβονίγι έκανε την προβολή, αναγκάζοντας τον Τζολάκη σε μια εντυπωσιακή εκτίναξη στη δεξιά του γωνία.

Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την απόδοσή τους. Στο 50' το μονοκόμματο σουτ του Μεντί εξουδετερώθηκε από τον Ράσγουορθ, ενώ λίγο αργότερα ο Μίλαρ προειδοποίησε μετά από ταχύτατη αντεπίθεση.

Η λύση για τις «τίγρεις» ήρθε τελικά στο 82ο λεπτό, με τον Μίλαρ να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας και αυτή τη φορά πλάσαρε εύστοχα στο τετ-α-τετ για το 1-0.

Ο Τζολάκης στο τέλος φώναξε πάλι «παρών» στην κεφαλιά του Ντα Σίλβα στο 90+1', σφραγίζοντας μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στην Premier League

Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι 1-4

(56' Ντοναρούμα - 17', 84' Χάαλαντ, Τσερκί 54', 59')

Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2

(60' Ίσακ, 80' Μουνιόθ - 24' Εντογιέ, 70' πέν. Γκιμπς-Γουάιτ)

Μπόρνμουθ - Έβερτον 1-1

(41΄ Σκοτ - 90΄+2΄ Ταρκόφσκι)

Κόβεντρι - Χαλ 0-1

(82΄ Μίλαρ)

Τότεναμ - Νιούκαστλ 19:30

Τσέλσι - Μπράιτον 30/08

Λιντς - Μπρέντφορντ 30/08

Σάντερλαντ - Φούλαμ 30/08

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ίπσουιτς 30/08

Άστον Βίλα - Άρσεναλ 31/08