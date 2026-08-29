«Χρυσή» η Τελτσίδου στους Μεσογειακούς Αγώνες!
Η Ελισάβετ Τελτσίδου ανέβηκε στην κορυφή των Μεσογειακών Αγώνων του Τάραντα, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των -70 κιλών του τζούντο.
Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε την παρουσία της στους Μεσογειακούς Αγώνες η Ελισάβετ Τελτσίδου, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των -70 κιλών.
Η Ελληνίδα τζουντόκα χρειάστηκε να ξεπεράσει δύο εμπόδια για να φτάσει στον μεγάλο τελικό, όπου αντιμετώπισε τη 18χρονη Σέρβα Αλεξάντρα Άντριτς.
Η μάχη για το χρυσό μετάλλιο ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπη, καθώς καμία από τις δύο αθλήτριες δεν κατάφερε να πάρει προβάδισμα στην κανονική διάρκεια, με αμφότερες να έχουν από ένα σίντο. Η λύση δόθηκε στο χρυσό σκορ, με την Τελτσίδου να χρειάζεται μόλις δέκα δευτερόλεπτα για να βρει το Waza-ari και να «κλειδώσει» τη νίκη και το χρυσό μετάλλιο.
Η πορεία της προς την κορυφή είχε ξεκινήσει ιδανικά. Στον πρώτο της αγώνα επικράτησε με ippon της Κροάτισσας Λάρα Σβιέτκο μέσα στα πρώτα δευτερόλεπτα, ενώ στη συνέχεια νίκησε με Waza-ari τη Σλοβένα Νίκα Κόρεν, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό.
Αυτό ήταν το δεύτερο προσωπικό μετάλλιο της Τελτσίδου σε Μεσογειακούς Αγώνες, μετά το χάλκινο που είχε κατακτήσει στο Οράν.