«Χρυσή» η Τελτσίδου στους Μεσογειακούς Αγώνες!

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε την παρουσία της στους Μεσογειακούς Αγώνες η Ελισάβετ Τελτσίδου, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των -70 κιλών.

Η Ελληνίδα τζουντόκα χρειάστηκε να ξεπεράσει δύο εμπόδια για να φτάσει στον μεγάλο τελικό, όπου αντιμετώπισε τη 18χρονη Σέρβα Αλεξάντρα Άντριτς.

Η μάχη για το χρυσό μετάλλιο ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπη, καθώς καμία από τις δύο αθλήτριες δεν κατάφερε να πάρει προβάδισμα στην κανονική διάρκεια, με αμφότερες να έχουν από ένα σίντο. Η λύση δόθηκε στο χρυσό σκορ, με την Τελτσίδου να χρειάζεται μόλις δέκα δευτερόλεπτα για να βρει το Waza-ari και να «κλειδώσει» τη νίκη και το χρυσό μετάλλιο.

Η πορεία της προς την κορυφή είχε ξεκινήσει ιδανικά. Στον πρώτο της αγώνα επικράτησε με ippon της Κροάτισσας Λάρα Σβιέτκο μέσα στα πρώτα δευτερόλεπτα, ενώ στη συνέχεια νίκησε με Waza-ari τη Σλοβένα Νίκα Κόρεν, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό.

Αυτό ήταν το δεύτερο προσωπικό μετάλλιο της Τελτσίδου σε Μεσογειακούς Αγώνες, μετά το χάλκινο που είχε κατακτήσει στο Οράν.