Ο Νανού με απίθανο σουτ έβαλε μπροστά στο σκορ των «Γηραιό» στο Πανθεσσαλικό.

Ο Ηρακλής πέτυχε το πρώτο του τέρμα στη Super League έπειτα από αρκετά χρόνια, παίρνοντας παράλληλα προβάδισμα κόντρα στον Βόλο.

Μετά από την εκτέλεση φάουλ του Κόλιτς στο 27' η μπάλα σταμάτησε πάνω στο τείχος και στήθηκε στα πόδια του Νανού. Ο Αφρικανός με έναν... κεραυνό σπάνιας ομορφιάς την έστειλε στις «αράχνες» για ένα άκρως εντυπωσιακό γκολ.