Παναθηναϊκός: «Αγριεμένη» πρεμιέρα για την Κ19, νίκησε 8-1 τον Λεβαδειακό!

Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη φετινή Super League Κ19 ο Παναθηναϊκός, συντρίβοντας εκτός έδρας τον αντίπαλό του με 8-1 για τη 2η αγωνιστική.

Παρότι οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 13ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χύσα, η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στους «πράσινους». Ο Τερζής ισοφάρισε στο 21’ με όμορφο πλασέ από τα αριστερά, ενώ στο 32’ ο Πετούσης ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι που κέρδισε ο Νεμπής και ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Η ομάδα του Άγγελου Ζαζόπουλου συνέχισε να πιέζει και πριν από την ανάπαυλα έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην επικράτησή της. Ο Νεμπής εκμεταλλεύτηκε το δοκάρι σε προσπάθεια του Ιωάννου και έκανε το 1-3 στο 37’, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μπινιάρης με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 1-4.

Το δεύτερο ημίχρονο εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο. Στο 55’ ο Νεμπής βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, ενώ στο 72’ ο Πετούσης σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, αξιοποιώντας την πάσα του Καραγκούνη.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατέβασε ταχύτητα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και ολοκλήρωσε τον θρίαμβό του με ακόμη δύο γκολ. Ο Νεμπής πέτυχε χατ-τρικ στο 77’, ενώ ο Αργυρόπουλος διαμόρφωσε το τελικό 1-8 στο 89’.

Λεβαδειακός: Ταζεδάκης, Ακαζής, Τζίτσας, Γενούζης, Τσαρκατζόγλου, Βιάλντο, Τάμπος, Νταούλας, Χύσα, Γουδέλης, Αυγέρης.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Χαντζάρας, Λάβδας (82΄ Καλμπουρτζής), Τσίγκας, Θεοχάρης, Μπινιάρης (45΄ Καραγκούνης), Πετούσης (74΄ Μπαζούκης), Μαρκεζίνης, Τερζής (62΄ Κάουα), Ιωάννου (74΄ Αργυρόπουλος), Νεμπής.