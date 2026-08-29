Παναθηναϊκός: Η Βαγιαδολίδ είναι κοντά στον δανεισμό του Πάντοβιτς

Στο μεταγραφικό ραντάρ της Βαγιαδολίδ βρίσκεται ο Μίλος Πάντοβιτς, καθώς σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα ο σύλλογος εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του 24χρονου επιθετικού του Παναθηναϊκού.

Οι πληροφορίες από την Ισπανία κάνουν λόγο για επαφές που έχουν προχωρήσει ανάμεσα στις δύο πλευρές, με το ενδεχόμενο μετακίνησης του Σέρβου στη Βαγιαδολίδ να αφορά δανεισμό. Σε αυτή τη φάση, πάντως, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία και οι συζητήσεις συνεχίζονται.

Ο Πάντοβιτς φαίνεται πως έχει ξεχωρίσει στη λίστα των ανθρώπων της Βαγιαδολίδ ως μία λύση για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Η υπόθεση παρουσιάζει κινητικότητα το τελευταίο διάστημα και πλέον μένει να φανεί αν οι επαφές θα οδηγήσουν σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό.

Ο Σέρβος εντάχθηκε στο «τριφύλλι» το περασμένο καλοκαίρι, όταν αποκτήθηκε από την Μπάτσκα Τόπολα. Στην πρώτη του σεζόν με τους «πράσινους» κατέγραψε συνολικά 33 συμμετοχές, έχοντας απολογισμό δύο γκολ και δύο ασίστ.