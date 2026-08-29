Αναγκαστική αλλαγή για Κωνσταντέλια στο ματς με το Αμβούργο

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την παρουσία του στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ, καθώς έγινε αναγκαστική αλλαγή μετά από τραυματισμό.

Λίγη ώρα μετά το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έπεσε στον αγωνιστικό χώρο στην προσπάθειά του να κόψει την μπάλα. Πλέον, άπαντες στη Ντόρτμουντ περιμένουν την εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.