Με... άρωμα Ελλάδας η νίκη της Ντόρτμουντ - Αγωνία για τον τραυματισμό Κωνσταντέλια

Η Ντόρτμουντ ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τη νέα Bundesliga, επικρατώντας 2-0 του Αμβούργου στο «Signal Iduna Park», σε ένα παιχνίδι όπου οι δύο Έλληνες της ομάδας είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρήκε με εξαιρετική πάσα τον Σερού Γκιρασί μέσα στην περιοχή και ο Γάλλος επιθετικός δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο 9ο λεπτό.

Η Ντόρτμουντ είχε τον έλεγχο του αγώνα και συνέχισε να πιέζει, ψάχνοντας ένα δεύτερο γκολ που θα της έδινε μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό ήρθε λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να βρίσκει δίχτυα για πρώτη φορά με τη φανέλα των Βεστφαλών.

Ο Ντέλιας βρέθηκε στη σωστή θέση και προσπάθησε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του, με την μπάλα να κοντράρει σε αμυντικό του Αμβούργου και να καταλήγει στα δίχτυα.

Στο δεύτερο μισό, η Ντόρτμουντ διαχειρίστηκε με άνεση το προβάδισμά της και δεν επέτρεψε στο Αμβούργο να επιστρέψει στο παιχνίδι. Το 2-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, χαρίζοντας στους γηπεδούχους ένα ιδανικό ξεκίνημα στη σεζόν.

Το μοναδικό αρνητικό για τη Ντόρτμουντ ήταν ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να γίνεται αναγκαστική αλλαγή στο 54ο λεπτό. Πλέον, άπαντες περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.