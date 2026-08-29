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Άγιαξ: Πιτσιρικάς έκανε το θρυλικό ζέσταμα του Μαραντόνα και «μάγεψε» (vid)

To αλησμόνητο ζέσταμα του... Θεού, φορώντας τη φανέλα της Νάπολι... ζωντάνεψε.

Άγιαξ: Πιτσιρικάς έκανε το θρυλικό ζέσταμα του Μαραντόνα και «μάγεψε» (vid)
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Ένα νεαρό ταλέντο του Άγιαξ κατάφερε να κλέψει την παράσταση πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης με τη Σιόν για τα playoffs του Conference League, θυμίζοντας σε πολλούς το θρυλικό ζέσταμα του Ντιέγκο Μαραντόνα με τη φανέλα της Νάπολι.

Ο λόγος για τον Σάιμπ Ζέλντεντάους, ποδοσφαιριστή των ακαδημιών του «Αίαντα», ο οποίος βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο της κατάμεστης Johan Cruyff Arena και εντυπωσίασε με τις ικανότητές του.

Ο πιτσιρικάς άρχισε να κάνει ασταμάτητα γκελάκια με την μπάλα, χωρίς να δείχνει το παραμικρό άγχος από την παρουσία χιλιάδων θεατών στις εξέδρες. Μάλιστα, η προσπάθειά του σταμάτησε μόνο επειδή πλησίαζε η ώρα έναρξης του αγώνα.

Ο Ζέλντεντάους είχε προλάβει μέχρι τότε να φτάσει τα 3.085 συνεχόμενα γκελάκια, αριθμός που εντυπωσίασε και προκάλεσε πλήθος σχολίων στα social media, με αρκετούς να αναρωτιούνται αν πρόκειται για επίδοση που θα μπορούσε να διεκδικήσει θέση στο Βιβλίο Γκίνες.

Το εντυπωσιακότερο όλων ήταν πως, παρά το νεαρό της ηλικίας του και το γεμάτο γήπεδο, ο νεαρός άσος παρέμεινε απόλυτα συγκεντρωμένος, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα πριν από τη μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

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