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Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League - Αναλυτικά οι ημέρες και οι ώρες

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League, με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν πρεμιέρα με τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης» και να ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στην Πορτογαλία κόντρα στην Τορεένσε.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League - Αναλυτικά οι ημέρες και οι ώρες
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Τη σειρά με την οποία θα αντιμετωπίσει τους οκτώ αντιπάλους του στη League Phase του Europa League έμαθε το βράδυ του Σαββάτου (29/08) ο Ολυμπιακός.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» θα κάνουν την πρεμιέρα τους στη διοργάνωση εντός έδρας κόντρα στη Γιαγκελόνια (16/09), ενώ θα κλείσουν τις υποχρεώσεις τους στην Πορτογαλία κόντρα στην Τορεένσε στα τέλη του Γενάρη.

Το παιχνίδι των Πειραιωτών κόντρα στη Μίλαν θα γίνει την 5η αγωνιστική (26/11), με τους Ιταλούς να επισκέπτονται ξανά το «Γ. Καραϊσκάκης» έπειτα από 8 χρόνια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League

  • 1η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια 16 Σεπτεμβρίου 2026 (22:00)
  • 2η αγωνιστική: Μαρσέιγ – Ολυμπιακός 15 Οκτωβρίου 2026 (22:00)
  • 3η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας 22 Οκτωβρίου 2026 (19:45)
  • 4η αγωνιστική: Ρεν – Ολυμπιακός 5 Νοεμβρίου 2026 (22:00)
  • 5η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Μίλαν 26 Νοεμβρίου 2026 (19:45)
  • 6η αγωνιστική: Τσέλιε – Ολυμπιακός 10 Δεκεμβρίου 2026 (19:45)
  • 7η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Χόφενχαϊμ 21 Ιανουαρίου 2027 (22:00)
  • 8η αγωνιστική: Τορένσε – Ολυμπιακός 28 Ιανουαρίου 2027 (22:00)
https://www.instagram.com/p/DcomIM_D-7m/
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