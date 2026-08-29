Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League - Αναλυτικά οι ημέρες και οι ώρες

Τη σειρά με την οποία θα αντιμετωπίσει τους οκτώ αντιπάλους του στη League Phase του Europa League έμαθε το βράδυ του Σαββάτου (29/08) ο Ολυμπιακός.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» θα κάνουν την πρεμιέρα τους στη διοργάνωση εντός έδρας κόντρα στη Γιαγκελόνια (16/09), ενώ θα κλείσουν τις υποχρεώσεις τους στην Πορτογαλία κόντρα στην Τορεένσε στα τέλη του Γενάρη.

Το παιχνίδι των Πειραιωτών κόντρα στη Μίλαν θα γίνει την 5η αγωνιστική (26/11), με τους Ιταλούς να επισκέπτονται ξανά το «Γ. Καραϊσκάκης» έπειτα από 8 χρόνια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League

1η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια 16 Σεπτεμβρίου 2026 (22:00)

Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια 16 Σεπτεμβρίου 2026 (22:00) 2η αγωνιστική: Μαρσέιγ – Ολυμπιακός 15 Οκτωβρίου 2026 (22:00)

Μαρσέιγ – Ολυμπιακός 15 Οκτωβρίου 2026 (22:00) 3η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας 22 Οκτωβρίου 2026 (19:45)

Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας 22 Οκτωβρίου 2026 (19:45) 4η αγωνιστική: Ρεν – Ολυμπιακός 5 Νοεμβρίου 2026 (22:00)

Ρεν – Ολυμπιακός 5 Νοεμβρίου 2026 (22:00) 5η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Μίλαν 26 Νοεμβρίου 2026 (19:45)

Ολυμπιακός – Μίλαν 26 Νοεμβρίου 2026 (19:45) 6η αγωνιστική: Τσέλιε – Ολυμπιακός 10 Δεκεμβρίου 2026 (19:45)

Τσέλιε – Ολυμπιακός 10 Δεκεμβρίου 2026 (19:45) 7η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Χόφενχαϊμ 21 Ιανουαρίου 2027 (22:00)

Ολυμπιακός – Χόφενχαϊμ 21 Ιανουαρίου 2027 (22:00) 8η αγωνιστική: Τορένσε – Ολυμπιακός 28 Ιανουαρίου 2027 (22:00)