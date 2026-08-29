Παναθηναϊκός: Πρόγραμμα «φωτιά» μέχρι τον Δεκέμβριο σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πλέον όχι μόνο τους αντιπάλους του στη League Phase του Conference League, αλλά και το πλήρες αγωνιστικό μονοπάτι που τον περιμένει μέχρι τα Χριστούγεννα.

Με μια πρώτη ματιά στο ημερολόγιο, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι «πράσινοι» θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε ένα πρόγραμμα με διαδοχικά παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ευρωπαϊκή διαδρομή περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει εντός έδρας τις Μπόρατς, ΤΣΣΚΑ Σόφιας και Μπράιτον και εκτός έδρας τις Καϊράτ Αλμάτι, Νόρτζελαντ και Φράιμπουργκ.

Στην Ελλάδα, την ίδια ώρα, υπάρχουν τα ντέρμπι με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ, οι αναμετρήσεις με Άρη, ΟΦΗ και Ατρόμητο, αλλά και δύο ιδιαίτερα σημαντικά παιχνίδια Κυπέλλου απέναντι σε Άρη και Ολυμπιακό.

Το πρόγραμμα αρχίζει να «βαραίνει» από νωρίς

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία έρχεται ουσιαστικά από τον Σεπτέμβριο. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 6 Σεπτεμβρίου, ενώ λίγες ημέρες αργότερα αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό. Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με Καλαμάτα και αμέσως μετά έρχεται το μεγάλο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι το πρώτο μεγάλο «καμπανάκι» του φθινοπώρου, πριν από ένα ακόμη απαιτητικό κομμάτι του προγράμματος.

Στις 15 Οκτωβρίου ανοίγει και η ευρωπαϊκή αυλαία με την Μπόρατς, ενώ στις 22 Οκτωβρίου ακολουθεί το μακρινό ταξίδι στο Καζακστάν για την αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι. Η απόσταση και το ταξίδι προσθέτουν τη δική τους επιβάρυνση σε ένα ήδη γεμάτο καλεντάρι.

Το τέλος Οκτωβρίου φέρνει ντέρμπι και Κύπελλο

Το πρόγραμμα γίνεται ακόμη πιο απαιτητικό όσο πλησιάζουμε στον Νοέμβριο.

Εκεί υπάρχει η αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Άρη, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα και δεν υπάρχει ουσιαστικά χρόνος για ανάσες.

Στις 5 Νοεμβρίου έρχεται η τρίτη ευρωπαϊκή υποχρέωση, με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ, ενώ ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ηρακλή.

Η συγκεκριμένη περίοδος αποτυπώνει και το βασικό ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό: διαχείριση δυνάμεων και αποτελεσμάτων σε τρεις διοργανώσεις ταυτόχρονα.

Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας της πίεσης

Ακόμη πιο απαιτητικό είναι το φινάλε του Νοεμβρίου.Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ, στις 26/11 ταξιδεύει στη Δανία για το παιχνίδι με τη Νόρτζελαντ και αμέσως μετά αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ατρόμητο.

Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο πυκνό θα είναι το πρόγραμμα. Ευρωπαϊκό ταξίδι και αγώνας Conference League και αμέσως μετά απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση για το πρωτάθλημα.

Στενά... περιθώρια και τον Δεκέμβριο

Αν κάποιος θεωρεί ότι μετά τον Νοέμβριο το πρόγραμμα θα χαλαρώσει, το ημερολόγιο μάλλον τον διαψεύδει.

Στις αρχές Δεκεμβρίου υπάρχει το μεγάλο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, ενώ μετά ακολουθεί η αναμέτρηση πρωταθλήματος με τον Άρη.

Πέντε ημέρες αργότερα, στις 10 Δεκεμβρίου, οι «πράσινοι» θα ταξιδέψουν στη Γερμανία για να αντιμετωπίσουν τη Φράιμπουργκ, σε μία από τις πιο δύσκολες ευρωπαϊκές αποστολές της League Phase.

Μετά τη Γερμανία το «τριφύλλι» θα μεταβεί στην Τούμπα, καθώς υπάρχει το εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Το τελευταίο μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού πριν από τα Χριστούγεννα έρχεται στις 17 Δεκεμβρίου, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Μπράιτον, ενώ μετά ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ηρακλή.

Οι δύσκολες αναμετρήσεις

Σεπτέμβριος

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Οκτώβριος

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός – Μπόρατς

Καϊράτ – Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός – Άρης (Κύπελλο)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Νοέμβριος

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

Νόρτζελαντ – Παναθηναϊκός

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Δεκέμβριος

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Κύπελλο)

Παναθηναϊκός – Άρης

Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός – Μπράιτον

Τετράμηνο με το πόδι στο... γκάζι

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε ένα τετράμηνο στο οποίο δεν θα έχει την πολυτέλεια πολλών αγωνιστικών «ανάσας». Το πρώτο μεγάλο τεστ έρχεται με τον ΠΑΟΚ, το φθινόπωρο περιλαμβάνει Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ενώ από τα τέλη Οκτωβρίου και μετά το πρόγραμμα αποκτά διαδοχικά ευρωπαϊκά και εγχώρια εμπόδια.

Και το πιο δύσκολο κομμάτι βρίσκεται ίσως τον Δεκέμβριο: Κύπελλο με Ολυμπιακό, Άρης, ταξίδι στη Φράιμπουργκ, ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Μπράιτον μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες.

Με άλλα λόγια, μέχρι τις γιορτές ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να αποδείξει στην πράξη αν διαθέτει το βάθος, την αντοχή και την αγωνιστική συνέπεια που απαιτεί μια σεζόν με πρωταγωνιστικούς στόχους και παρουσία σε τρεις διοργανώσεις.