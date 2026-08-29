· Λίντσερ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Με το απόλυτο των νικών η ΛΑΣΚ πριν από την Ένωση

Η ΛΑΣΚ συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία της στην Αυστρία.

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Με το απόλυτο των νικών η ΛΑΣΚ πριν από την Ένωση
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Με φόρα συνεχίζει η ΛΑΣΚ Λίντσερ στο αυστριακό πρωτάθλημα, λίγες ημέρες πριν από το παιχνίδι της με την ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League.

Η ομάδα του Λιντς δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Άλταχ, επικρατώντας με 3-0 και πανηγυρίζοντας την τέταρτη διαδοχική νίκη της. Με το απόλυτο των 12 βαθμών, η ΛΑΣΚ παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και δείχνει πως βρίσκεται σε εξαιρετικό αγωνιστικό μομέντουμ.

Οι γηπεδούχοι έβαλαν από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη, καθώς ο Λανγκ βρήκε δίχτυα στο 3ο λεπτό, ενώ στο 19’ ο ίδιος παίκτης διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Από εκείνο το σημείο και μετά, η ΛΑΣΚ διαχειρίστηκε χωρίς ιδιαίτερη πίεση το προβάδισμά της, πριν ο Φλέκερ διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα στο 89’.

Από την αναμέτρηση απουσίασε ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, ο οποίος αγωνίζεται στη ΛΑΣΚ με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ. Ο Κροάτης μέσος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής, καθώς κουβαλούσε τιμωρία από την αποβολή του στο προηγούμενο παιχνίδι.

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