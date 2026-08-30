Λίσι: «Χρειάζεται χρόνος - Θα πρέπει να βελτιωθούμε πάρα πολύ»

Το μήνυμα του Αλέσιο Λίσι ενόψει της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο (30/8, 20:15) ήταν ξεκάθαρο.

Ο τεχνικός του «δικεφάλου» μιλώντας στη Nova στάθηκε στη σημασία της αναμέτρησης για τη συνέχεια της σεζόν, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα του δεν έχει πλέον περιθώρια για απώλειες.

Παράλληλα, ο Ιταλός προπονητής αναφέρθηκε στον αποκλεισμό από την Μπραν και στην απογοήτευση που προκάλεσε, τονίζοντας πως αυτό το κεφάλαιο πρέπει να κλείσει και ο ΠΑΟΚ να στρέψει αποκλειστικά την προσοχή του στις εγχώριες διοργανώσεις.

Aναλυτικά όσα είπε

«Πρέπει να εργαστούμε πολύ και σίγουρα να βελτιωθούμε, ειδικά περισσότερο κατά τη διάρκεια του αγώνα».

Για τον αποκλεισμό από την Μπραν: «Σίγουρα, επειδή αν δεν υπήρχε ένα μεγάλο, τεράστιο λάθος του διαιτητή, δεν θα είμασταν εκτός Ευρώπης. Επειδή, είναι αλήθεια ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν κακό, αλλά αν παρακολουθήσει κανείς όλο το υπόλοιπο παιχνίδι, αξίζαμε να περάσουμε».

Πώς αντιμετωπίζετε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση στην προπόνηση, προκειμένου να ανεβάσετε το ηθικό των ποδοσφαιριστών και να μπορέσετε να γυρίσετε την κατάσταση; «Είμαστε σε μια διαδικασία στην οποία προσπαθούμε να αναπτύξουμε την ομάδα. Δεν πετύχαμε τον πρώτο μας στόχο και έχουμε πολλά προβλήματα. Πρέπει να δουλέψουμε, χρειάζεται χρόνος. Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος στο ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να εξελιχθούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα και να μεγαλώσουμε σαν ομάδα.

Θα πρέπει να βελτιωθούμε πάρα πολύ. Είμαστε μια νέα ομάδα, που κάνει μια ανανέωση και μια αλλαγή στο στυλ παιχνιδιού της. Αυτό προϋποθέτει χρόνο. Γνωρίζουμε πολύ καλά το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει χρόνος για κάτι τέτοιο. Είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί και πρέπει να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και πρέπει να την ακολουθήσουμε κατά γράμμα».

Σας προβληματίζει το γεγονός ότι πλέον θα έχετε λιγότερα παιχνίδια κατά τη διάρκεια της σεζόν και αν αυτό δημιουργεί προβλήματα στη διαχείριση της ομάδας: «Όχι. Δεν θέλουμε να αφήσουμε αυτή την κατάσταση να μας επηρεάσει, αλλά πρέπει να την αφήσουμε πίσω μας. Δεν θέλουμε να αφήσουμε αυτή την πραγματικότητα που ζούμε. Σίγουρα θα έχουμε λιγότερες ημέρες αγώνων και λιγότερες ημέρες για να προετοιμάσουμε την ομάδα. Στην καθημερινότητά μας θα πρέπει να είμαστε εντελώς συγκεντρωμένοι, έτοιμοι μαζί με τους ποδοσφαιριστές και να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση. Και αυτοί που αξίζουν να αγωνιστούν, θα αγωνίζονται».

Πρώτη αγωνιστική δοκιμασία για το πρωτάθλημα απέναντι στον Ατρόμητο. Έχετε προλάβει να δείτε τον αντίπαλο και τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να πάρει αυτό που θέλει; «Πρέπει να κάνουμε ένα πολύ, πολύ καλό παιχνίδι. Αν παρακολουθήσουμε τα τελευταία παιχνίδια του ΠΑΟΚ τα τελευταία έξι χρόνια απέναντι στον Ατρόμητο, θα δούμε ότι έχει κερδίσει μόλις τρεις φορές. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, οπότε πρέπει να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι».

Λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασης, θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στον κόσμο; «Μπορώ απλά να ευχαριστήσω τους φιλάθλους για την υποστήριξη. Το αισθανόμαστε, οι παίκτες το αισθάνονται. Είμαστε τόσο, τόσο ευτυχισμένοι που τους έχουμε μαζί μας και ελπίζω να τους δώσουμε πολλές καλές νύχτες και πολλές καλές στιγμές».