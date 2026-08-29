· Δόξα Λευκάδας

Δόξα Λευκάδας: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μίκα Πάρις

Σπουδαία ενίσχυση για τη Δόξα Λευκάδας, με τους «νησιώτες» να ανακοινώνουν την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ/φόργουορντ Μίκα Πάρις ενόψει της νέας σεζόν στην GBL.

Δόξα Λευκάδας: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μίκα Πάρις
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παίκτης της Δόξας Λευκάδας με κάθε επισημότητα είναι ο Μίκα Πάρις, καθώς η ομάδα του Θοδωρή Τερζή ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ/φόργουορντ για τη σεζόν 2026-2027.

Η νησιωτική ομάδα συνεχίζει δυναμικά τον σχεδιασμό της ενόψει της παρθενικής παρουσίας της στην GBL, με τον 26χρονο αθλητή να προέρχεται από μια γεμάτη διετία στην Αμερική.

Τη σεζόν 2024-2025 φόρεσε τη φανέλα του Ohio State στο NCAA, καταγράφοντας 13,3 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ ανά αγώνα, ενώ τη σεζόν 2025-2026 αγωνίστηκε στη G-League με τους Cleveland Charge, έχοντας 2,5 πόντους και 2,2 ριμπάουντ σε 15 συμμετοχές.

https://www.instagram.com/p/Dcnm_PINMsM/
COMMENTS
LATEST NEWS
00:14 ΜΠΑΣΚΕΤ

Εκπληκτικός Μπάντιο στη νίκη της Σενεγάλης – Θετική παρουσία ο Εντιάι

00:01 SUPER LEAGUE

Λίσι: «Χρειάζεται χρόνος - Θα πρέπει να βελτιωθούμε πάρα πολύ»

23:58 GREEK BASKET LEAGUE

Δόξα Λευκάδας: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μίκα Πάρις

23:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Ανατροπή και δεύτερη σερί νίκη για τη Γαλατασαράι

23:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Συνέχισε με το απόλυτο η Γιουβέντους - Διασυρμός της Φιορεντίνα από τη Φροζινόνε

23:34 SUPER LEAGUE

Super League Βαθμολογία: Δεύτερη νίκη ο Παναιτωλικός, πριν... μπουν οι "μεγάλοι"

23:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόβατς για Κωνσταντέλια: «Αυτό που μας είπε ο γιατρός δεν ακούγεται καλό»

23:28 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - Καλαμάτα 2-0: Οι «Αγρινιώτες» έκαναν το 2/2 και πήραν τη ρεβάνς από τους «Μεσσήνιους»

23:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κοντά στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ ο Κοτάρσκι

23:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Με το απόλυτο των νικών η ΛΑΣΚ πριν από την Ένωση

22:53 OPINION

Κάποιες κινήσεις αξίζουν προσπάθεια πέρα από λογικές και «κουμπώματα»

22:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλος φόβος για Κωνσταντέλια - Για χιαστό μιλούν στην Ντόρτμουντ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας