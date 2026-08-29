Δόξα Λευκάδας: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μίκα Πάρις

Παίκτης της Δόξας Λευκάδας με κάθε επισημότητα είναι ο Μίκα Πάρις, καθώς η ομάδα του Θοδωρή Τερζή ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ/φόργουορντ για τη σεζόν 2026-2027.

Η νησιωτική ομάδα συνεχίζει δυναμικά τον σχεδιασμό της ενόψει της παρθενικής παρουσίας της στην GBL, με τον 26χρονο αθλητή να προέρχεται από μια γεμάτη διετία στην Αμερική.

Τη σεζόν 2024-2025 φόρεσε τη φανέλα του Ohio State στο NCAA, καταγράφοντας 13,3 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ ανά αγώνα, ενώ τη σεζόν 2025-2026 αγωνίστηκε στη G-League με τους Cleveland Charge, έχοντας 2,5 πόντους και 2,2 ριμπάουντ σε 15 συμμετοχές.