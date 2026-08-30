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Εκπληκτικός Μπάντιο στη νίκη της Σενεγάλης – Θετική παρουσία ο Εντιάι

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR ήταν ο κορυφαίος στη δύσκολη νίκη της Εθνικής του επί της Ανγκόλας, σημειώνοντας 24 πόντους με εξαιρετικά στατιστικά - Πήρε και ευστόχησε στο τρίποντο νίκης! 

Εκπληκτικός Μπάντιο στη νίκη της Σενεγάλης – Θετική παρουσία ο Εντιάι
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Ο Μπράνκου Μπάντιο είχε κακή βραδιά πριν δύο μέρες στο ματς με την Αίγυπτο. Όπως και όλη η Σενεγάλη, με αποτέλεσμα να ηττηθεί η χώρα του στην αναμέτρηση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIBA.

Ο νέος άσος του Παναθηναϊκού AKTOR, πήρε... το αίμα του πίσω. Στο ματς με την Ανγκόλα όπου η Σενεγάλη επικράτησε 84-82, ήταν ο MVP της αναμέτρησης. Με εκπληκτική απόδοση.

Ο Μπάντιο είχε 24 πόντους με 9/14 σουτ (3/6 τρίποντα). Μοίρασε 7 ασίστ, ενώ μάζεψε και 4 ριμπάουντ, παίζοντας 32:57.

Μάλιστα, στα 45'' πριν το τέλος κι ενώ η ομάδα του έχανε 1 πόντο (81-82), βγήκε από τα σκριν και ευστόχησε στο τρίποντο που έκρινε την αναμέτρηση!

Θετική παρουσία είχε και ο Εντιάι που αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό. Ο πρώην φόργουορντ της Βιλερμπάν, σε 29:40 είχε 11 πόντους (4/8 σουτ), 7 ριμπάουντ, αλλά και 5 λάθη.

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