Κόβατς για Κωνσταντέλια: «Αυτό που μας είπε ο γιατρός δεν ακούγεται καλό»

Προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις της Ντόρτμουντ αναφορικά με την κατάσταση του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με το Αμβούργο. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έπιανε το αριστερό του γόνατο και δεν κατάφερε να συνεχίσει, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Νίκο Κόβατς δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τον τραυματισμό του 22χρονου άσου. «Αυτό που μας είπε ο γιατρός δεν ακούγεται καλό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κροάτης τεχνικός, δίνοντας το στίγμα της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Βεστφαλία.