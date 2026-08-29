Κόβατς για Κωνσταντέλια: «Αυτό που μας είπε ο γιατρός δεν ακούγεται καλό»

Ο Νίκο Κόβατς δεν έκρυψε την ανησυχία του για την κατάσταση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Κόβατς για Κωνσταντέλια: «Αυτό που μας είπε ο γιατρός δεν ακούγεται καλό»
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Προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις της Ντόρτμουντ αναφορικά με την κατάσταση του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με το Αμβούργο. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έπιανε το αριστερό του γόνατο και δεν κατάφερε να συνεχίσει, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Νίκο Κόβατς δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τον τραυματισμό του 22χρονου άσου. «Αυτό που μας είπε ο γιατρός δεν ακούγεται καλό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κροάτης τεχνικός, δίνοντας το στίγμα της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Βεστφαλία.

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