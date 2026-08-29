Αντίπαλοι ΑΕΚ: Ανατροπή και δεύτερη σερί νίκη για τη Γαλατασαράι

Η Γαλατασαράι επικράτησε 3-2 της Γκοζτέπε στο «Rams Park» και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική της νίκη στο τουρκικό πρωτάθλημα. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, που αποτελεί αντίπαλο της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, έδειξε χαρακτήρα, αφού χρειάστηκε να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ.

Η Γκοζτέπε ήταν εκείνη που πήρε πρώτη το προβάδισμα, με τον Μιρόσι να βρίσκει δίχτυα στο 16ο λεπτό. Η Γαλατασαράι, ωστόσο, αντέδρασε πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 33', όταν ο Ντάβινσον Σάντσες έκανε το 1-1.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους και μέσα σε λίγα λεπτά κατάφεραν να πάρουν σημαντικό προβάδισμα. Ο Γκάμπριελ Σάρα ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 55', ενώ στο 63' ο Βίκτορ Όσιμεν ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και ευστόχησε, διαμορφώνοντας το 3-1.

Η Γκοζτέπε δεν τα παράτησε και μόλις δύο λεπτά αργότερα μείωσε σε 3-2 με τον Χουάν, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά. Η Γαλατασαράι, όμως, διαχειρίστηκε το προβάδισμά της και κράτησε μέχρι το τέλος τη σημαντική νίκη. Ο Όσιμεν πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 68', όμως αυτό ακυρώθηκε για οφσάιντ.