· Γαλατασαράι

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Ανατροπή και δεύτερη σερί νίκη για τη Γαλατασαράι

Με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, η Γαλατασαράι λύγισε την Γκοζτέπε με 3-2 και πανηγύρισε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα.

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Ανατροπή και δεύτερη σερί νίκη για τη Γαλατασαράι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Γαλατασαράι επικράτησε 3-2 της Γκοζτέπε στο «Rams Park» και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική της νίκη στο τουρκικό πρωτάθλημα. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, που αποτελεί αντίπαλο της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, έδειξε χαρακτήρα, αφού χρειάστηκε να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ.

Η Γκοζτέπε ήταν εκείνη που πήρε πρώτη το προβάδισμα, με τον Μιρόσι να βρίσκει δίχτυα στο 16ο λεπτό. Η Γαλατασαράι, ωστόσο, αντέδρασε πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 33', όταν ο Ντάβινσον Σάντσες έκανε το 1-1.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους και μέσα σε λίγα λεπτά κατάφεραν να πάρουν σημαντικό προβάδισμα. Ο Γκάμπριελ Σάρα ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 55', ενώ στο 63' ο Βίκτορ Όσιμεν ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και ευστόχησε, διαμορφώνοντας το 3-1.

Η Γκοζτέπε δεν τα παράτησε και μόλις δύο λεπτά αργότερα μείωσε σε 3-2 με τον Χουάν, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά. Η Γαλατασαράι, όμως, διαχειρίστηκε το προβάδισμά της και κράτησε μέχρι το τέλος τη σημαντική νίκη. Ο Όσιμεν πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 68', όμως αυτό ακυρώθηκε για οφσάιντ.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:14 ΜΠΑΣΚΕΤ

Εκπληκτικός Μπάντιο στη νίκη της Σενεγάλης – Θετική παρουσία ο Εντιάι

00:01 SUPER LEAGUE

Λίσι: «Χρειάζεται χρόνος - Θα πρέπει να βελτιωθούμε πάρα πολύ»

23:58 GREEK BASKET LEAGUE

Δόξα Λευκάδας: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μίκα Πάρις

23:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Ανατροπή και δεύτερη σερί νίκη για τη Γαλατασαράι

23:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Συνέχισε με το απόλυτο η Γιουβέντους - Διασυρμός της Φιορεντίνα από τη Φροζινόνε

23:34 SUPER LEAGUE

Super League Βαθμολογία: Δεύτερη νίκη ο Παναιτωλικός, πριν... μπουν οι "μεγάλοι"

23:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόβατς για Κωνσταντέλια: «Αυτό που μας είπε ο γιατρός δεν ακούγεται καλό»

23:28 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - Καλαμάτα 2-0: Οι «Αγρινιώτες» έκαναν το 2/2 και πήραν τη ρεβάνς από τους «Μεσσήνιους»

23:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κοντά στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ ο Κοτάρσκι

23:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Με το απόλυτο των νικών η ΛΑΣΚ πριν από την Ένωση

22:53 OPINION

Κάποιες κινήσεις αξίζουν προσπάθεια πέρα από λογικές και «κουμπώματα»

22:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλος φόβος για Κωνσταντέλια - Για χιαστό μιλούν στην Ντόρτμουντ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας