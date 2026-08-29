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Κοντά στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ ο Κοτάρσκι

Ο Ντόμινικ Κοτάρσκι βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, με τον πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να αναμένεται να αποκτηθεί ως δανεικός από την Κοπεγχάγη.

Κοντά στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ ο Κοτάρσκι
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Ο 26χρονος τερματοφύλακας αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, στις οποίες παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της εφηβείας του, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να καταγράψει συμμετοχή με την πρώτη ομάδα.

Αυτό αναμένεται να αλλάξει, καθώς σύμφωνα με κροατικά δημοσιεύματα ο Κοτάρσκι βρίσκεται ήδη στην πατρίδα του, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην Ντινάμο.

Η συμφωνία με την Κοπεγχάγη προβλέπει δανεισμό και οψιόν αγοράς ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, η κροατική ομάδα φέρεται να μην προτίθεται να καταβάλει το συγκεκριμένο ποσό, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να προσφέρει περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ το επόμενο καλοκαίρι.

Την εξέλιξη αναμένεται να παρακολουθήσει με ενδιαφέρον και ο ΠΑΟΚ, καθώς ο Δικέφαλος διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης από την παραχώρηση του Κροάτη τερματοφύλακα στην Κοπεγχάγη το καλοκαίρι του 2025.

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