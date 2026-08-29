Serie A: Συνέχισε με το απόλυτο η Γιουβέντους - Διασυρμός της Φιορεντίνα από τη Φροζινόνε
Δύσκολη νίκη για τη «μεγάλη κυρία», δεν σηκώνει... κεφάλι η ομάδα της Φλωρεντίας.
Σε εφιαλτικό βράδυ εξελίχθηκε η 2η αγωνιστική της Serie A για τη Φιορεντίνα, καθώς ηττήθηκε με το βαρύ 3-0 από τη Φροζινόνε στο «Αρτέμιο Φράνκι». Οι «βιόλα» παρουσίασαν απογοητευτική εικόνα και γνώρισαν τη δεύτερη διαδοχική τους ήττα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, παραμένοντας χωρίς βαθμό.
Η Φροζινόνε πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, φτάνοντας σε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ραϊμόντο, ο οποίος βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα και έβαλε τη σφραγίδα του στη μεγάλη επιτυχία των φιλοξενούμενων.
Χωρίς βαθμό παρέμεινε και η Τορίνο, η οποία γνώρισε την ήττα με 2-1 από τη Σασουόλο στο «Μαπέι», ενώ η Μόντσα υπέστη εντός έδρας ήττα με 3-2 από την Ουντινέζε.
Αντίθετα, η Γιουβέντους συνέχισε νικηφόρα και έκανε το «2 στα 2». Η ομάδα του Τορίνο δυσκολεύτηκε απέναντι στην Πάρμα, όμως βρήκε τη λύση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Νίκολας Γκονζάλες άνοιξε το σκορ στο 62’, ενώ ο Κουπμάινερς στο 88’ έβαλε τέλος στην αγωνία, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.
Τα αποτελέσματα
Μίλαν - Βενέτσια 2-0
Μόντσα - Ουντινέζε 2-3
Σασουόλο - Τορίνο 2-1
Φιορεντίνα - Φροζινόνε 0-3
Γιουβέντους - Πάρμα 2-0
Νάπολι - Κόμο 30/08
Κάλιαρι - Ίντερ 30/08
Λάτσιο - Τζένοα 30/08
Λέτσε - Ρόμα 30/08
Αταλάντα - Μπολόνια 30/08