Super League Βαθμολογία: Δεύτερη νίκη ο Παναιτωλικός, πριν... μπουν οι "μεγάλοι"

Από έναν βαθμό μοιράστηκαν Βόλος και Ηρακλής στο Πανθεσσαλικό, ενώ το 2/2 έκανε ο Παναιτωλικός στο Αγρίνιο για την δεύτερη αγωνιστική της Super League.

Super League Βαθμολογία: Δεύτερη νίκη ο Παναιτωλικός, πριν... μπουν οι "μεγάλοι"
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Πανθεσσαλικό. Αμφότερες οι ομάδες πήραν τον πρώτο τους βαθμό στο πρωτάθλημα.

Ο Παναιτωλικός έκανε το 2/2 στο φετινό πρωτάθλημα. Μετά τη νίκη με 3-1 επί του Αστέρα AKTOR στην πρεμιέρα επικράτησε 2-0 της Καλαμάτας.

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 29/8

Βόλος - Ηρακλής 1-1

Παναιτωλικός - Καλαμάτα 2-0

Κυριακή 30/8

19:30 Άρης - ΟΦΗ Novasports 2

20:15 Ατρόμητος - ΠΑΟΚ Novasports 4

21:00 Asteras Aktor - Ολυμπιακός Novasports Prime

21:00 Κηφισιά - ΑΕΚ Cosmote Sport 8

Δευτέρα 31/8

19:30 Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός Novasports 2

Η βαθμολογία

1. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (2) 6

2. Α.Ε.Κ. 3

3. Π.Α.Ο.Κ. 3

4. Ο.Φ.Η. 3

5. ΑΡΗΣ 3

6. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3

7. ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. (2) 1

8. ΗΡΑΚΛΗΣ (2) 1

9. ΚΗΦΙΣΙΑ 0 (0)

10. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0 (0)

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 0

12. ΚΑΛΑΜΑΤΑ (2) 0

13. ASTERAS AKTOR 0

14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0

COMMENTS
LATEST NEWS
00:14 ΜΠΑΣΚΕΤ

Εκπληκτικός Μπάντιο στη νίκη της Σενεγάλης – Θετική παρουσία ο Εντιάι

00:01 SUPER LEAGUE

Λίσι: «Χρειάζεται χρόνος - Θα πρέπει να βελτιωθούμε πάρα πολύ»

23:58 GREEK BASKET LEAGUE

Δόξα Λευκάδας: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μίκα Πάρις

23:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Ανατροπή και δεύτερη σερί νίκη για τη Γαλατασαράι

23:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Συνέχισε με το απόλυτο η Γιουβέντους - Διασυρμός της Φιορεντίνα από τη Φροζινόνε

23:34 SUPER LEAGUE

Super League Βαθμολογία: Δεύτερη νίκη ο Παναιτωλικός, πριν... μπουν οι "μεγάλοι"

23:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόβατς για Κωνσταντέλια: «Αυτό που μας είπε ο γιατρός δεν ακούγεται καλό»

23:28 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - Καλαμάτα 2-0: Οι «Αγρινιώτες» έκαναν το 2/2 και πήραν τη ρεβάνς από τους «Μεσσήνιους»

23:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κοντά στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ ο Κοτάρσκι

23:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Με το απόλυτο των νικών η ΛΑΣΚ πριν από την Ένωση

22:53 OPINION

Κάποιες κινήσεις αξίζουν προσπάθεια πέρα από λογικές και «κουμπώματα»

22:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλος φόβος για Κωνσταντέλια - Για χιαστό μιλούν στην Ντόρτμουντ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας