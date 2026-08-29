Super League Βαθμολογία: Δεύτερη νίκη ο Παναιτωλικός, πριν... μπουν οι "μεγάλοι"

Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Πανθεσσαλικό. Αμφότερες οι ομάδες πήραν τον πρώτο τους βαθμό στο πρωτάθλημα.

Ο Παναιτωλικός έκανε το 2/2 στο φετινό πρωτάθλημα. Μετά τη νίκη με 3-1 επί του Αστέρα AKTOR στην πρεμιέρα επικράτησε 2-0 της Καλαμάτας.

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 29/8

Βόλος - Ηρακλής 1-1

Παναιτωλικός - Καλαμάτα 2-0

Κυριακή 30/8

19:30 Άρης - ΟΦΗ Novasports 2

20:15 Ατρόμητος - ΠΑΟΚ Novasports 4

21:00 Asteras Aktor - Ολυμπιακός Novasports Prime

21:00 Κηφισιά - ΑΕΚ Cosmote Sport 8

Δευτέρα 31/8

19:30 Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός Novasports 2

Η βαθμολογία

1. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (2) 6

2. Α.Ε.Κ. 3

3. Π.Α.Ο.Κ. 3

4. Ο.Φ.Η. 3

5. ΑΡΗΣ 3

6. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3

7. ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. (2) 1

8. ΗΡΑΚΛΗΣ (2) 1

9. ΚΗΦΙΣΙΑ 0 (0)

10. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0 (0)

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 0

12. ΚΑΛΑΜΑΤΑ (2) 0

13. ASTERAS AKTOR 0

14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0