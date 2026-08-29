Super League Βαθμολογία: Δεύτερη νίκη ο Παναιτωλικός, πριν... μπουν οι "μεγάλοι"
Από έναν βαθμό μοιράστηκαν Βόλος και Ηρακλής στο Πανθεσσαλικό, ενώ το 2/2 έκανε ο Παναιτωλικός στο Αγρίνιο για την δεύτερη αγωνιστική της Super League.
Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Πανθεσσαλικό. Αμφότερες οι ομάδες πήραν τον πρώτο τους βαθμό στο πρωτάθλημα.
Ο Παναιτωλικός έκανε το 2/2 στο φετινό πρωτάθλημα. Μετά τη νίκη με 3-1 επί του Αστέρα AKTOR στην πρεμιέρα επικράτησε 2-0 της Καλαμάτας.
Τα αποτελέσματα
Σάββατο 29/8
Βόλος - Ηρακλής 1-1
Παναιτωλικός - Καλαμάτα 2-0
Κυριακή 30/8
19:30 Άρης - ΟΦΗ Novasports 2
20:15 Ατρόμητος - ΠΑΟΚ Novasports 4
21:00 Asteras Aktor - Ολυμπιακός Novasports Prime
21:00 Κηφισιά - ΑΕΚ Cosmote Sport 8
Δευτέρα 31/8
19:30 Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός Novasports 2
Η βαθμολογία
1. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (2) 6
2. Α.Ε.Κ. 3
3. Π.Α.Ο.Κ. 3
4. Ο.Φ.Η. 3
5. ΑΡΗΣ 3
6. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3
7. ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. (2) 1
8. ΗΡΑΚΛΗΣ (2) 1
9. ΚΗΦΙΣΙΑ 0 (0)
10. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0 (0)
11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 0
12. ΚΑΛΑΜΑΤΑ (2) 0
13. ASTERAS AKTOR 0
14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0