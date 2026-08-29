· Αταλάντα

Ανακοινώθηκε από την Αταλάντα ο Κεσιέ

Ο Φρανκ Κεσιέ αφήνει τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Αχλί και επιστρέφει στη Serie A για λογαριασμό της Αταλάντα.

Ανακοινώθηκε από την Αταλάντα ο Κεσιέ
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Ο Φρανκ Κεσιέ ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα της Αταλάντα, αρκετά χρόνια μετά την πρώτη του παρουσία στον σύλλογο. Ο Ιβοριανός είχε αγωνιστεί με την ομάδα του Μπέργκαμο τη σεζόν 2016-17, πραγματοποιώντας το ξεπέταγμά του στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Οι εμφανίσεις του με την Αταλάντα δεν πέρασαν απαρατήρητες, με τη Μίλαν να τον αποκτά το καλοκαίρι του 2017 έναντι 32 εκατομμυρίων ευρώ. Στους «ροσονέρι» εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος, πριν αποχωρήσει το 2022 ως ελεύθερος για την Μπαρτσελόνα.

Με τους Καταλανούς ο Κεσιέ κατέγραψε συνολικά 43 συμμετοχές, ενώ στη συνέχεια πήρε τον δρόμο για τη Σαουδική Αραβία, όπου αγωνίστηκε την τελευταία τριετία με τη φανέλα της Αλ Αχλί.

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