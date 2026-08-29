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Conference League: Αρχή με Μπόρατς στο ΟΑΚΑ για τον Παναθηναϊκό – Το πρόγραμμα των «πράσινων»

Γνωστό έγινε το αναλυτικό πρόγραμμα του «τριφυλλιού» στη διοργάνωση, αρχίζοντας και τελειώνοντας στην έδρα τους – Οι μέρες και οι ώρες των έξι αναμετρήσεων. 

Conference League: Αρχή με Μπόρατς στο ΟΑΚΑ για τον Παναθηναϊκό – Το πρόγραμμα των «πράσινων»
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Η UEFA γνωστοποίησε το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase του Conference League. Ο Παναθηναϊκός αρχίζει τις υποχρεώσεις του στο ΟΑΚΑ υποδεχόμενος την Μπόρατς, ενώ ολοκληρώνει την πορεία του σε αυτή τη φάση, στην έδρα του και πάλι κόντρα στην Μπράιτον.

Το αξιοσημείωτο για το «τριφύλλι», είναι πως το ματς της 2ης αγωνιστικής στην έδρα της Καϊράτ Αλμάτι, θα αρχίσει νωρίς το απόγευμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού:

1η αγωνιστική – 15 Οκτωβρίου 19:45

Παναθηναϊκός – Μπόρατς

2η αγωνιστική – 22 Οκτωβρίου 17:30

Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός

3η αγωνιστική – 5 Νοεμβρίου 22:00

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας

4η αγωνιστική – 26 Νοεμβρίου 22:00

Νόρτζελαντ – Παναθηναϊκός

5η αγωνιστική – 10 Δεκεμβρίου 19:45

Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός

6η αγωνιστική – 17 Δεκεμβρίου 22:00

Παναθηναϊκός – Μπράιτον

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