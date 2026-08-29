ΟΦΗ: Το πρόγραμμα στη League Phase του Europa League - Οι ημέρες και οι ώρες

Ιστορικές αναμετρήσεις περιμένουν τον ΟΦΗ στη League Phase του Europa League, καθώς η κρητική ομάδα έμαθε τους οκτώ αντιπάλους της μετά την πρόκριση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Οι «ασπρόμαυροι» θα έχουν μπροστά τους μια σειρά από ιδιαίτερα απαιτητικά παιχνίδια, απέναντι σε ομάδες με σημαντική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η κλήρωση επιφύλαξε στον ΟΦΗ δυνατές έδρες, αλλά και σπουδαίες αναμετρήσεις στο Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα, στο Παγκρήτιο θα υποδεχθεί τις Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν και Χοφενχάιμ, ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει τις Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκρατς και Χάποελ Μπερ Σεβά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΟΦΗ

1η αγωνιστική 17 Σεπτεμβρίου ΟΦΗ – Χοφενχαϊμ | 19.45

2η αγωνιστική – 15 Οκτωβρίου Ρεν – ΟΦΗ | 22.00

3η αγωνιστική – 22 Οκτωβρίου ΟΦΗ – Μπάγερ Λεβερκούζεν | 19.45

4η αγωνιστική – 5 – Νοεμβρίου Χαποέλ Μπερ Σεβά | 22.00

5η αγωνιστική – 26 Νοεμβρίου ΟΦΗ – Άντερλεχτ | 22.00

6η αγωνιστική – 10 Δεκεμβρίου Μπενφίκα – ΟΦΗ | 22.00

7η αγωνιστική – 21 Ιανουαρίου 2027 Στουρμ Γκρατζ – ΟΦΗ | 19.45

8η αγωνιστική – 28 Ιανουαρίου 2027 ΟΦΗ – Λεχ Πόζναν | 22.00