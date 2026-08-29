Μεσογειακοί Αγώνες: Χρυσό μετάλλιο για τον Μπιτάδο στο τρίαθλο

Ο Μπιτάδος πραγματοποίησε συνολικά μία πολύ σταθερή εμφάνιση και κατάφερε να αφήσει πίσω του τον Ιταλό Γιούαν Ντε Νίγκρο, ο οποίος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 53:55, ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Ισπανός Εντουάρντο Μπλάνκο Μόγια με χρόνο 54:13.

Ο Έλληνας τριαθλητής ξεκίνησε δυνατά από το σκέλος της κολύμβησης, το οποίο ολοκλήρωσε στην τρίτη θέση με χρόνο 9:38. Στην πρώτη αλλαγή χρειάστηκε μόλις 19 δευτερόλεπτα και συνέχισε με πολύ καλή παρουσία στην ποδηλασία.

Στο ποδηλατικό σκέλος ο Μπιτάδος σημείωσε χρόνο 27:55, επίδοση που ήταν η δεύτερη καλύτερη μεταξύ των συμμετεχόντων. Ωστόσο, το μεγάλο του πλεονέκτημα ήρθε στο τελευταίο σκέλος του αγώνα.

Στο τρέξιμο ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν ο ταχύτερος όλων, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή σε 15:33. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να απομακρυνθεί από τον Ντε Νίγκρο και να περάσει πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, πανηγυρίζοντας ένα σπουδαίο χρυσό μετάλλιο.

Αυτό ήταν ακόμη ένα σημαντικό μετάλλιο για την ελληνική αποστολή στη διοργάνωση, με τον Μπιτάδο να επιβεβαιώνει την αγωνιστική του ποιότητα και να γράφει τη δική του ξεχωριστή σελίδα στον Τάραντα.

Στον αγώνα συμμετείχε και ο Παναγιώτης Πολύζος, ο οποίος κατέλαβε την 17η θέση με συνολικό χρόνο 59:51. Ο Έλληνας αθλητής ολοκλήρωσε την κολύμβηση σε 10:47, την ποδηλασία σε 31:02 και το τρέξιμο σε 17:20.