Η αποστολή του Αστέρα AKTOR για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στη σεζόν ετοιμάζεται ο Αστέρας AKTOR, ο οποίος φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League.

Οι «Αρκάδες» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους ενόψει της αναμέτρησης με τους «ερυθρόλευκους», με τον Γιώργο Αντωνόπουλο να ανακοινώνει την αποστολή.

Συγκεκριμένα, σε αυτή επιστρέφει ο Τζόρνταν Σίλβα, που εξέτισε την ποινή του κόντρα στον Παναιτωλικό στην πρεμιέρα, με όλους τους παίκτες να βρίσκονται στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού.

Η αποστολή του Αστέρα: Παπαδόπουλος, Χατζηεμμανουήλ, Κακαδιάρης, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Τερεζίου, Κώτσιρας, Μέντες, Σίλβα, Λάσκαρης, Μπουζούκης, Εντερ, Κουρμπέλης, Ριέρα, Μπαρτόλο, Μακέντα, Κετού, Ορόθκο, Καλτσάς, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Κιμπιόκα, Πέρες.