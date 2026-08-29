Πρώτο γκολ για Κωνσταντέλια με τη Ντόρτμουντ! (Video)

Μετά τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ήταν η σειρά του Γιάννη Κωνσταντέλια να αφήσει το αποτύπωμά του στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός κατάφερε να πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των Βεστφαλών στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, ανοίγοντας λογαριασμό με τη νέα του ομάδα και πανηγυρίζοντας ένα σημαντικό προσωπικό επίτευγμα.

Ο Κωνσταντέλιας, που βρίσκεται μαζί με τον Καρέτσα στο αρχικό σχήμα της Ντόρτμουντ για την πρεμιέρα της Bundesliga, δείχνει από νωρίς πως μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στο επιθετικό πλάνο της ομάδας.