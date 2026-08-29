Παναιτωλικός - Καλαμάτα: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Παναιτωλικός και Καλαμάτα διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Αγρίνιο για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υψηλού κινήτρου.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες που επέλεξαν οι Γιάννης Αναστασίου και Παναγιώτης Χριστοφιλέας για τη «μάχη» στο γήπεδο του Παναιτωλικού.

Συγκεκριμένα τα «καναρίνια» διατηρούν την ίδια ενδεκάδα σε σχέση με το ματς της 1ης αγωνιστικής κόντρα στον Αστέρα AKTOR, ενώ η Καλαμάτα προχώρησε σε αρκετές αλλαγές, μιας και αντιμετωπίζει αρκετές απουσίες λόγω τραυματισμών και τιμωριών.

Οι αρχικές συνθέσεις των ομάδων:

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο - Μαυρίας, Γκράναθ, Στάγιτς, Μανρίκε - Κόγιτς, Σατσιάς, Εστέμπαν - Μπάσι, Τζενεπό, Μεχία

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Καλουτσικίδης, Αλόνσο - Κατάλντι, Ντιαρά, Χάμζα - Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Μπονέτο