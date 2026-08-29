Η Άρσεναλ πρόλαβε τον ανταγωνισμό και «έκλεισε» τον επόμενο... Κβαρατσχέλια

Σε μια σημαντική κίνηση για το μέλλον προχώρησε η Άρσεναλ, με την ομάδα του Λονδίνου να κάνει δικό της ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ποδοσφαίρου της Γεωργίας, τον Αντρία Μπαρτισβίλι.

Συγκεκριμένα, οι «κανονιέρηδες» τα βρήκαν σε όλα με την Ιμπέρια Τιφλίδας και με ένα ποσό κοντά 4.5 εκατομμύρια ευρώ, αποκτούν τον 17χρονο, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς συνεργασίας και θα ενισχύσει τους τους Πρωταθλητές Αγγλίας μόλις ενηλικωθεί.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός διαθέτει πλούσιο ταλέντο, ενώ τα περιθώρια εξέλιξής του είναι τεράστια, με τα μέσα της Γεωργίας να τον αποκαλούν "τον επόμενο Κβαρατσχέλια".

Την περσινή σεζόν, ο Μπαρτισβίλι κατέγραψε συνολικά 19 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Ιμπέρια, έχοντας απολογισμό 2 γκολ και 3 ασίστ σε 1.075' αγωνιστικά λεπτά.