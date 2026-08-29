· Παναθηναϊκός

Λούζα: «Θέλω να αφήσω κάτι σπουδαίο – Ήρθα να διεκδικήσω τίτλους»

Ο Μαροκινός χαφ μίλησε για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, τη φιλοδοξία του και τους στόχους του με το «τριφύλλι». 

Λούζα: «Θέλω να αφήσω κάτι σπουδαίο – Ήρθα να διεκδικήσω τίτλους»
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Αναλυτικά όσα είπε στο PAOTV:

«Νιώθω πολύ χαρούμενος, πολύ περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Πρόκειται για έναν ιστορικό σύλλογο και είμαι έτοιμος να πετύχω κάτι με την ομάδα.

Ο σύλλογος θέλει να βρίσκεται στην κορυφή. Είναι ένα σημαντικό βήμα για να διεκδικήσω τίτλους και να παίξω στα μεγάλα παιχνίδια. Έχω στο μυαλό μου τους φιλάθλους. Είναι σημαντικό για εμάς να τους έχουμε δίπλα μας. Οι εικόνες από τους φιλάθλους με έχουν ενθουσιάσει.

Το πρότζεκτ με έφερε εδώ. Ο σύλλογος έχει τις μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Θέλω να πετύχω το καλύτερο δυνατό στην καριέρα μου, αλλά και για το σύλλογο γιατί έχει περάσει καιρός που έχει να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αυτά είναι που με κάνουν πολύ ενθουσιασμένο και νιώθουμε έτοιμοι να προχωρήσουμε και να κερδίσουμε πολλά παιχνίδια.

Μου αρέσει να παίζω πολύ με την μπάλα. Μου αρέσει να ελέγχω το παιχνίδι και να καθοδηγώ το ρυθμό. Μου αρέσει να παίζω μπροστά. Αν μπορώ να δώσω μία ασίστ, ή ένα γκολ ακόμα καλύτερα.

Παρακολούθησα το παιχνίδι με τη Χράντετς Κράλοβε και η ομάδα είχε καλή ενέργεια. Έπαιξαν με χαρακτήρα. Δεν είναι εύκολο να παίξεις σε μια άλλη χώρα. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι στα προκριματικά και το πνεύμα ήταν εξαιρετικό. Πάλεψαν μέχρι το τέλος και πήραν την πρόκριση. Φυσικά είμαι πολύ χαρούμενους για εκείνους. Ξέρω ότι δεν ήταν εύκολο. Μίλησα με κάποιους παίκτες. Πέτυχαν κάτι σημαντικό.

Το πρότζεκτ με ενθουσιάζει. Θέλω να πετύχω το καλύτερο. Δεν θέλω να σκέφτομαι το παρελθόν. Θέλω να αφήσω κάτι σπουδαίο».

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